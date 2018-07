Deschamps derde man die wereldkampioen wordt als speler en coach

Deschamps werd in 1998 als speler wereldkampioen. Toen wonnen 'Les Bleus' in de finale met 3-0 van Brazilië, dankzij twee doelpunten van Zinédine Zidane en eentje van Emmanuel Petit.

De Franse bondscoach treedt in de voetsporen van twee legendarische coaches. De Braziliaan Mário Zagallo was in 1970 de eerste die als coach wereldkampioen werd, nadat hij dat als speler ook al had gedaan. Zagallo won als speler zelfs twee keer de wereldbeker: in 1958 en 1962.

De Braziliaan werd twintig jaar later opgevolgd door Franz Beckenbauer, nadat hij als bondscoach van Duitsland de wereldtitel greep in 1990. In 1974 had 'Der Kaiser' met zijn land de beker gepakt ten koste van Oranje.

Eigen doelpunt

De finale in het Luzhniki-stadion in Moskou kende een primeur. De Kroaat Mario Mandzukić opende halverwege de eerste helft onbedoeld de score voor de Fransen. Het was de eerste keer dat er een eigen doelpunt werd gemaakt in een WK-finale.

Kylian Mbappé werd met zijn doelpunt - de aanvaller maakte de 4-1 - de jongste doelpuntenmaker in een WK-finale sinds 1958. De jongste doelpuntenmaker ooit blijft Pelé, die in dat jaar in de WK-finale tegen Zweden twee keer scoorde. De Braziliaan was toen pas 17 jaar en 249 dagen oud.

De laatste keer dat er zo veel doelpunten in een WK-finale vielen, was in 1966. Engeland klopte West-Duitsland toen eveneens met 4-2. De 5-2 zege van Brazilië op Zweden in de WK-finale van 1958 blijft de meest doelpuntrijke finale.