Kane kroont zich als tweede Engelsman ooit tot WK-topscorer

Kane is de opvolger van Gary Lineker. Op het mondiale eindtoernooi van 1986 in Mexico maakte de toenmalig spits van Everton ook zes treffers voor Engeland, dat 32 jaar geleden strandde in de kwartfinales na een 2-1-nederlaag tegen Argentinië.

Mbappé en Griezmann konden Kane in theorie nog passeren op de topscorerslijst, maar dan hadden de aanvallers van Frankrijk zondag flink moeten scoren in de finale tegen Kroatië. Zij maakten allebei één doelpunt in het met 4-2 gewonnen duel en eindigden daarmee op vier treffers.

Kane legde in de groepsfase van het WK het fundament voor zijn topscorerstitel. De spits van Tottenham Hotspur maakte twee doelpunten in de eerste groepswedstrijd van Engeland tegen Tunesië (2-1) en kwam zelfs drie keer tot scoren tegen Panama (6-1).

Topscorers op laatste tien WK's 2018 - Harry Kane (Engeland, zes treffers)

2014 - James Rodríguez (Colombia, zes treffers)

2010 - Wesley Sneijder (Nederland), Thomas Müller (Duitsland), David Silva (Spanje) en Diego Forlán (Uruguay) (allen vijf treffers)

2006 - Miroslav Klose (Duitsland, vijf treffers)

2002 - Ronaldo (Brazilië, acht treffers)

1998 - Davor Suker (Kroatië, zes treffers)

1994 - Oleg Salenko (Rusland) en Hristo Stoichkov (beiden zes teffers)

1990 - Salvatore Schillaci (Italië, zes treffers)

1986 - Gary Lineker (Engeland, zes goals)

1982 - Paolo Rossi (Italië, zes goals)

Doelpuntenproductie

In de achtste finale tegen Colombia, die Engeland na strafschoppen won, was de aanvoerder van 'The Three Lions' eveneens belangrijk door vanaf elf meter voor de openingstreffer te zorgen, maar daarna stokte zijn doelpuntenproductie.

In het gewonnen kwartfinaleduel met Zweden (2-0) kwam Kane niet tot scoren en datzelfde gold voor de verloren halve eindstrijd tegen Kroatië (2-1 na verlenging) en de troostfinale van zaterdag tegen België (2-0-verlies). Zijn doelpuntenproductie in de groepsfase bleek echter al genoeg voor de topscorerstitel.

Voor Kane is de Gouden Schoen een kroon op een al sterk seizoen. De dertigvoudig international maakte dit seizoen dertig competitietreffers voor Tottenham en hoefde alleen Liverpool-aanvaller Mohamed Salah (32 doelpunten) voor zich te dulden op de topscorerslijst van de Premier League.