Poetin stelt dat 'stereotypen' over Rusland zijn weggevaagd door WK

"Dit WK heeft ons veel mooie momenten geschonken. Het is jammer dat er vandaag een einde komt aan het spectaculaire voetbalfestival", zei Poetin zaterdagavond volgens Reuters bij een operavoorstelling in het Bolsjojtheater in Moskou, waar hij samen met Infantino aanwezig was.

De keuze voor Rusland als organisator van het WK leverde nogal wat kritiek op vanwege kwesties als racisme en supportersgeweld, maar het toernooi verliep wat dat betreft geruisloos. Poetin denkt dat veel mensen daardoor een beter beeld hebben gekregen van Rusland.

"Alle mythes en stereotypen zijn weggevaagd", concludeerde de president, die hoopt dat men ook na het WK Rusland blijft bezoeken. "We hebben veel nieuwe vrienden gemaakt en die zien we natuurlijk in de toekomst graag weer terug in ons land."

Blik

Infantino noemde het mondiale eindtoernooi in Rusland vrijdag al "het beste WK ooit" en sloot zich een dag later aan bij de woorden van Poetin. "Dit WK heeft de blik van de wereld op Rusland veranderd. We hebben het samen goed gedaan", zei de Zwitser tegen Poetin.

Zondag wordt het WK afgesloten met de finale tussen Frankrijk en Kroatië, die om 17.00 uur begint in Moskou. België verzekerde zich zaterdag al van de derde plek door Engeland in de troostfinale met 2-0 te verslaan.