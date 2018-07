Belgische en Engelse media loven België na derde plek op 'pracht-WK'

"Gouden generatie verzilvert pracht-WK met brons", zo schrijft Sporza. "Met een knappe en overtuigende prestatie in de troostfinale zetten de 'Rode Duivels' hun sterke WK nog eens in de verf. Slechts één keer moesten ze zich gewonnen geven, maar ze lieten heel België vooral een maand lang dromen."

België was in de troostfinale al direct de betere ploeg en kende een droomstart in Sint-Petersburg door een doelpunt van Thomas Meunier na vier minuten. De Engelsen drongen in de tweede helft weliswaar wat meer aan, maar de Belgen bleven overeind en Eden Hazard zorgde acht minuten voor tijd voor de beslissing.

Door de zege op Engeland verzekerde België zich niet alleen van het brons, maar boekte het land ook zijn beste resultaat ooit op een WK. De 'Rode Duivels' eindigden in 1986 op de vierde plek, een prestatie die ze tot dit WK niet meer evenaarden.

Wereldtitel

Toch overheerst in de Belgische media ook het gevoel dat er meer in zat voor de ploeg van bondscoach Martínez, die in de halve finale door Frankrijk werd uitgeschakeld en zo de kansen op de eerste wereldtitel in rook zag opgaan.

"België heeft zes wedstrijden gewonnen dit WK en dat is te gek voor woorden, maar we hadden wereldkampioen kunnen zijn", schrijft Het Laatste Nieuws. "De schorsing van Meunier tegen Frankrijk was een schampschot waar de ploeg die avond niet van herstelde."

Ook Het Nieuwsblad beschrijft de gemengde gevoelens. "Er zijn landen die een gat in de lucht springen als ze derde op het WK worden. Kroatië in 1998, om er maar één te noemen, of Turkije in 2002. Maar de 'Rode Duivels' waren gekomen om wereldkampioen te worden."

Engelse media

In de Engelse media is vooral veel ontzag voor de prestatie van de Belgen op het WK en wordt met berusting gesproken over de vierde plek van Engeland, dat in 1966 voor het laatst de wereldtitel veroverde.

"De spelers van Engeland waren in de troostfinale het slachtoffer van het beste WK-optreden ooit van België", schrijft The Guardian. "De Belgen hebben zoveel talent dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat ze niet in de finale staan."

Volgens de BBC was Engeland mentaal niet in staat om het België lastig te maken. "Het team van Southgate was duidelijk nog niet bekomen van de nederlaag in de halve finale tegen Kroatië. Desondanks is dit een heel mooi WK geweest voor ons land."

"Voor het sterke België had er misschien wel meer in gezeten, zeker na de overwinning op Brazilië in de kwartfinales. Maar Martínez heeft geweldige spelers tot zijn beschikking en de kans is groot dat ze allemaal maar beter worden."

De Belgische selectie keerde in de nacht van zaterdag op zondag al terug in eigen land en wordt zondag direct al gehuldigd. In Rusland staat om 17.00 uur de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië op het programma.