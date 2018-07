Southgate: 'Engeland presteert met vierde plek op WK boven eigen kunnen'

"Met een plek in de top vier hebben we waarschijnlijk boven ons huidige eigen kunnen gepresteerd. De spelers verdienen dan ook alle lof als ze straks terugkomen in eigen land", zei Southgate zaterdag in Sint-Petersburg tegen ITV.

Engeland eindigde als tweede in groep G en rekende vervolgens in de knock-outfase ook met Colombia en Zweden af, maar 'The Three Lions' slaagden er niet in om voor het eerst sinds 1966 de finale te bereiken. Kroatië bleek woensdag na verlenging te sterk voor de wereldkampioen van 52 jaar geleden.

Ook de troostfinale tegen België verliep niet goed voor Engeland. Thomas Meunier had al na vier minuten voor de openingstreffer gezorgd en Eden Hazard bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd op 2-0, waardoor de jonge Engelse ploeg genoegen moest nemen met de vierde plek.

Herstel

Southgate bekende dat hij al enigszins rekening had gehouden met een nederlaag tegen de 'Rode Duivels', die in de groepsfase al met 1-0 te sterk waren voor Engeland.

"België heeft een betere ploeg en we hadden bovendien een dag minder om te herstellen van de verloren halve finale. Dit was een wedstrijd te veel voor ons", concludeerde Southgate, die ervan overtuigd is dat de beste jaren van zijn ploeg nog moeten komen.

"De Belgen zullen nu wel denken dat ze eigenlijk verder hadden moeten reiken dan ze nu hebben gedaan. België zit nu op zijn hoogtepunt, maar wij naderen ook dat niveau. Dat wisten we het hele WK al en hebben we nu ook laten zien."

Southgate houdt dan ook een goed gevoel over aan het mondiale eindtoernooi, ook al was Engeland bezig aan zijn beste WK in 28 jaar. De bondscoach is vooral blij met de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde in Rusland.

"Het is geen clubvoetbal, dus je kunt geen spelers kopen om je team te versterken en bent aangewezen op de groep die je hebt. Maar de jongens die hier waren hebben zich voortreffelijk gedragen. Ik had niet meer van ze kunnen vragen."