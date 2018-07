Hazard hoopt na geslaagd WK met België op transfer naar Real Madrid

De 27-jarige linksbuiten was zaterdag in de strijd om brons tegen Engeland verantwoordelijk voor het laatste doelpunt in de met 2-0 gewonnen wedstrijd. De 'Rode Duivels' behaalden daarmee hun beste prestatie ooit op een WK.

Hazard maakte dit toernooi als een van de weinige vedettes zijn status waar. De aanvoerder was constant een van de sterkste spelers bij de Belgen en maakte in totaal drie doelpunten.

De kans is groot dat Hazard nog deze zomer Londen verruilt voor een nieuw onderkomen. "Na zes prachtige jaren bij Chelsea is het misschien tijd om iets anders te ontdekken. Zeker na dit WK", zei hij na afloop van het duel in Sint-Petersburg tegen HLN.

Volgens de Belg is het echter niet aan hem of hij de 'Blues' verlaat. "Ik kan beslissen of ik wil blijven of vertrek, maar Chelsea zal de uiteindelijke beslissing nemen - als ze me willen laten gaan."

Ronaldo

Hazard liet zich niet verleiden om hardop een club te noemen. "Maar jullie kennen mijn favoriete bestemming", zei hij tegen de aanwezige journalisten met een knipoog. Volgens HLN is het algemeen bekend dat Real Madrid zijn favoriete club is.

De 'Koninklijke' kan wel wat vers bloed in de aanval gebruiken, aangezien sterspeler Cristiano Ronaldo net voor ruim 100 miljoen euro aan Juventus is verkocht. Ook Gareth Bale zou Madrid weleens kunnen verlaten. De Welshman wordt in verband gebracht met Manchester United. Real zou al een bod van 160 miljoen euro hebben uitgebreid op de dribbelaar.

Hazard, die volgens de geruchten ook naar FC Barcelona zou kunnen, wil echter niet ingaan op geruchten. "Media hebben me aan alle clubs gelinkt. Volgende week is het Bayern. Nee, ik maak maar een grapje. Jullie kennen mijn voorkeur."