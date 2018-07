Bondscoach Martinez trots op België na historische derde plek op WK

"Ik ben zeker trots", zei Martinez in een eerste reactie in het Sint-Petersburg Stadion van topclub Zenit voor de camera van Sporza.

"We verdienden dit. We hebben voldoende talent, maar op dit WK hebben we ook heel hard gewerkt. We wilden ook vandaag heel België gelukkig maken. Daarom hebben we er alles aan gedaan om derde te worden. Dat is gelukkig gelukt."

België won van een matig spelend Engeland dankzij doelpunten van Thomas Meunier en Eden Hazard in respectievelijk de vierde en 82e minuut.

Alderweireld

Er was ook een hoofdrol weggelegd voor Toby Alderweireld. De voormalig verdediger van Ajax en momenteel Tottenham Hotspur voorkwam een kwartier voor tijd met een sliding de 1-1 van Eric Dier.

"Ik was even bang dat ik in eigen doel zou schieten. Maar gelukkig gebeurde dat niet. We wilden de beste prestatie van België ooit op het WK overtreffen. Dat is gelukt. Nu mogen we best even genieten", aldus Alderweireld.

De 'Rode Duivels' scoorden op dit WK maar liefst zestien keer en lieten daarmee de nummers twee op die lijst, Engeland en Rusland (beiden elf), ver achter zich.

Zondag spelen Frankrijk en Kroatië de finale van het WK. De wedstrijd in het Luzhniki Stadion in Moskou begint om 17.00 uur en staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana. De Nederlander Björn Kuipers fungeert als vierde official.