België boekt historische derde plaats op WK na zege op Engeland

Thomas Meunier schoot al na vier minuten de openingstreffer binnen in Sint-Petersburg. Engeland zette na rust wat meer aan, maar Eden Hazard gooide het duel acht minuten voor tijd op slot.

Door de zege op Engeland boekte België, dat in de groepsfase ook al te sterk was voor de Engelsen (1-0), zijn beste eindresultaat ooit op een WK. De 'Rode Duivels' eindigden in 1986 op de vierde plek, een prestatie die ze sindsdien niet meer evenaarden.

De Engelsen werden in 1966 voor de eerste en tot dusver enige keer wereldkampioen en kwamen daarna nooit meer verder dan de halve finales. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in Rusland wel dicht bij een plek in de eindstrijd, maar Kroatië trok woensdag na verlenging aan het langste eind.

De Kroaten nemen het zondag in de finale op tegen Frankrijk, dat afgelopen dinsdag te sterk was voor België. De eindstrijd in Moskou begint om 17.00 uur.

Droomstart

België kende een droomstart door al na vier minuten op voorsprong te komen tegen Engeland, dat niet in zijn sterkste formatie aan de aftrap stond. Nacer Chadli kreeg de ruimte om een voorzet te geven en Meunier, die de halve finale tegen Frankrijk miste door een schorsing, tikte de bal via zijn scheenbeen achter doelman Jordan Pickford.

De Engelsen waren nog amper bekomen van de vroege achterstand of het stond al bijna 2-0. Kevin de Bruyne probeerde het van afstand en zag zijn schot gekeerd worden door een alerte Pickford. De Belgen braken even later opnieuw gevaarlijk door de Engelse defensie, maar Romelu Lukaku kreeg de bal in het strafschopgebied niet goed onder controle en slaagde er niet in een schot te fabriceren.

Het povere Engeland liet zich na ruim twintig minuten voor het eerst gevaarlijk zien voor het vijandelijke doel. Raheem Sterling legde de bal terug op de volledig vrijstaande Harry Kane, maar de topscorer van 'The Three Lions' schoot vanaf de rand van het strafschopgebied naast.

Gelijkmaker

Aan het begin van de tweede helft liet Engeland zich wat vaker voor het Belgische doel zien, al leidde dat niet direct tot grote kansen. Jesse Lingard was gevaarlijk met een hard schot, maar zijn poging ging niet tussen de palen en ook Kane kon er zijn voet niet meer tegenaan zetten.

Ondanks de Engelse dreiging was het België dat tot scoren had moeten komen. Lukaku stond na een knappe pass van De Bruyne oog in oog met Pickford, maar de matig spelende spits kreeg de bal opnieuw niet goed onder controle en werd even later gewisseld voor Dries Mertens.

Engeland bleef in leven en voerde de druk nog verder op, wat twintig minuten voor tijd resulteerde in de grootste kans van de wedstrijd. Eric Dier brak door aan de rechterkant en wipte de bal over doelman Thibaut Courtois, maar zag tot zijn afgrijzen dat Toby Alderweireld de bal nog net voor de doellijn kon wegwerken.

De pressie van Engeland zorgde bij vlagen voor hachelijke momenten voor het Belgische doel, maar de kansen waren in de counter voor de 'Rode Duivels'. Eerst redde Pickford nog knap op een hard schot van Meunier, maar de Engelse doelman was even later kansloos toen Hazard alleen op hem af mocht lopen en de wedstrijd in het slot gooide.