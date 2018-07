'Frankrijk moet in WK-finale oppassen voor intimiderend Kroatië'

"Frankrijk heeft simpelweg meer kwaliteit en dat gaat de doorslag geven in deze finale", zegt de 49-jarige Blinker tegen NUsport. "De Fransen hebben met spelers als Kylian Mbappé en Antoine Griezmann spelers in huis die een wedstrijd kunnen beslissen, dus ik denk dat ze de wereldtitel gaan veroveren."

Het is na 1998 en 2006 (tweede) al de derde keer in de laatste twintig jaar dat Frankrijk in de WK-finale staat, terwijl Kroatië zich opmaakt voor zijn eerste eindstrijd op het mondiale eindtoernooi. De Kroaten kwamen alleen in 1998 verder dan de groepsfase en werden toen uitgerekend door Frankrijk in de halve finales uitgeschakeld.

Drievoudig Oranje-international Blinker zag net als veel anderen niet aankomen dat de Kroaten ook in Rusland zo goed zouden zijn. "Kroatië heeft me echt ontzettend verrast. Ik wist wel dat ze een aantal fantastische spelers hebben, maar daaromheen staan ook nog een paar 'moordenaars' zoals Dejan Lovren en Ivan Strinić waar ik niet graag tegen zou voetballen", aldus de oud-speler van onder meer Feyenoord en Celtic.

"Het zijn bovendien echte mannen en het team van Frankrijk bestaat vooral uit jongens, dus dat wordt een interessante strijd. De Fransen hebben weliswaar meer kwaliteit, atletisch vermogen en balans in het elftal, maar ze moeten zich niet uit de tent laten lokken door het fysieke en intimiderende spel van de Kroaten."

Kritiek

Kroatië eindigde zonder puntenverlies knap als eerste in groep D en kwam vervolgens met het nodige geluk de knock-outfase door. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalić overleefde tegen Denemarken (achtste finale) en Rusland (kwartfinale) een verlenging en strafschoppenserie, terwijl ook Engeland (halve finale) pas na 120 minuten werd verslagen.

"Ze hadden inderdaad wat geluk, maar dat is ook het mooie van voetbal", vindt Blinker, die niet verwacht dat die slijtageslagen een grote invloed gaan hebben op de WK-finale.

"Kroatië zal wel vermoeid zijn, maar voor zo'n finale krijg je echt wel wat extra energie. Tegen Engeland hebben de Kroaten al aangetoond dat ze ook in een mindere fase druk kunnen blijven zetten en ietwat gemener kunnen spelen, dus Frankrijk is gewaarschuwd."

Kritiek

De Fransen plaatsten zich met een stuk minder problemen voor de finale, maar krijgen al vanaf de eerste groepswedstrijd op het WK veel kritiek. Vooral bondscoach Didier Deschamps moet het vaak ontgelden vanwege de defensieve speelstijl die hij hanteert en Blinker kan daar wel begrip voor opbrengen.

"Ik ben ook voorstander van attractief voetbal en het was soms ook niet om aan te zien, de slappe en laffe manier waarop Frankrijk in het veld stond. Aan de andere kant wordt het natuurlijk wel aangedikt, omdat we allemaal weten dat ze zoveel kwaliteit hebben. Het draait op een toernooi wel om de resultaten en als de Fransen Kroatië niet onderschatten, denk ik dat ze de finale gewoon gaan winnen."

De eindstrijd tussen Frankrijk en Kroatië op het WK begint zondag om 17.00 uur in het Luzhniki-stadion in Moskou en staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana. Björn Kuipers fungeert als vierde official en Danny Makkelie is één van de assistenten van de videoscheidsrechter.