WK-programma 15 juli: Kroatië wil stunten tegen topfavoriet Frankrijk

17.00 uur, Luzhniki Stadion in Moskou: Frankrijk-Kroatië

Het 21e WK kan een van de verrassendste winnaars ooit krijgen. Dat Kroatië over een prachtige generatie beschikt - met Luka Modric en Ivan Rakitic als sterkhouders - was bekend, maar de ploeg van bondscoach Zlatko Dalić was hooguit een outsider voor een plek in de eindstrijd. Het wordt dan ook de eerste WK-finale ooit voor de Kroaten, nadat de vorige 'gouden lichting' - met Davor Suker, Robert Prosinecki en Zvonimir Boban - brons pakte in 1998. Op de tussenliggende WK's werd de groepsfase niet overleefd.

Frankrijk werd vooraf wel gezien als een van de topfavorieten. De wereldkampioen van 1998 evenaart Uruguay (1930 en 1950) en Argentinië (1978 en 1986) als de Fransen voor de tweede keer de wereldtitel pakken. Twaalf jaar geleden verloor Frankrijk de WK-finale na 1-1 en strafschoppen van Italië.

De finale in Moskou is op basis van de FIFA-ranking geen absolute topper, want Frankrijk is de nummer zeven en Kroatië staat slechts twintigste. Het Balkanland is de laagstgeklasseerde WK-finalist ooit, al moet daarbij aangetekend worden dat de wereldranglijst pas in 1992 in het leven werd geroepen. Een jaar later werd Kroatië, dat zich afsplitste van Joegoslavië, erkend als FIFA-lid.

Kroatïë heeft sindsdien vijf keer tegen Frankrijk gespeeld en geen van die wedstrijden gewonnen. Drie keer waren de Fransen te sterk en twee keer werd het gelijk. De belangrijkste eerdere confrontatie was de halve finale van het WK 1998, waarin 'Les Bleus' door twee goals van Lilian Thuram hadden gewonnen.

De Franse bondscoach Didier Deschamps stond destijds als speler op het veld in het Stade de France. Na de gewonnen finale tegen Brazilië nam hij als aanvoerder de beker in ontvangst.

De 49-jarige Deschamps kan de derde ooit worden die als speler én als bondscoach de wereldtitel verovert. Hij treedt dan in de voetsporen van de Braziliaan Mario Zagallo (in 1958 en 1962 als speler en in 1970 als bondscoach) en de Duitser Franz Beckenbauer (in 1974 als speler en in 1990 als bondscoach).

Weetje over de wedstrijd: Na 120 minuten tegen Denemarken, Rusland en Engeland kan Kroatië het eerste land ooit worden dat vier keer een verlenging speelt op een WK. België (1986), Engeland (1990) en Argentinië (2014) kwamen net als Kroatië tot drie verlengingen.

Speler om in de gaten te houden: Twee jaar geleden was Antoine Griezmann met zes goals de Franse uitblinker op het EK in eigen land, maar op dit WK is de 27-jarige spits minder dominant. Hij scoorde pas drie keer, waarvan twee keer uit een strafschop. De finale tegen Kroatië is hét moment voor Griezmann om op te staan, zoals Zinedine Zidane in de eindstrijd van 1998 tegen Brazilië met twee rake kopballen Frankrijk naar de wereldtitel loodste.

De finale wordt de achtste knock-outwedstrijd van Griezmann op een EK (2016) of WK (2014 en 2018). Met zeven assists en vier assists bewees hij beslissend te kunnen zijn op de belangrijke momenten.