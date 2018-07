Infantino bedankt Poetin en spreekt van beste WK ooit

Twee dagen voor de WK-finale in Moskou zei Infantino dat hij niet verrast is door het succesvolle toernooi. "Voor het begin heb ik dit al geroepen en ik heb gelijk gekregen. Ik zeg dit nu met grote overtuiging. Het was geweldig", aldus de Zwitser.

Infantino sprak zijn waardering uit voor het organisatiecomité en de Russische president. "Ik dank Vladimir Poetin, de Russische regering en iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen. Rusland is in een echt voetballand veranderd."

Hij noemde het functioneren van de VAR een groot winstpunt. "Buitenspeldoelpunten behoren dankzij de VAR definitief tot het verleden. Dat is een enorme vooruitgang. Door de invoering van de videoarbiter is het spel eerlijker en transparanter geworden. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de scheidsrechters om de juiste beslissingen te nemen."

Op het WK werd tot dusver geen enkele directe rode kaart voor een zware overtreding gegeven. Dat staat in schril contrast met het WK in Frankrijk van 1998, toen liefst zestien spelers rood kregen voor 'gewelddadig gedrag'.

"Iedereen weet dat alles nu gezien wordt door de camera en de VAR", stelt Infantino. "Een van de circa dertig camera's heeft je in de smiezen en je zal 100 procent zeker rood krijgen."

Thaise jongens

Infantino kondigde verder aan dat de FIFA de twaalf Thaise jongens die achttien dagen in een grot vastzaten heeft uitgenodigd voor het gala rond de verkiezing van de wereldvoetballer van het jaar, dat in september in Londen gehouden wordt.

"Hun zaak heeft niet alleen het voetbal geraakt, maar de hele wereld", aldus Infantino. Aanvankelijk wilde de FIFA de jongens de WK-finale laten bijwonen, maar de artsen in Thailand vonden dat nog niet verantwoord.

Op het WK zijn nog twee wedstrijden te gaan. België en Engeland spelen zaterdag om 16.00 uur de troostfinale. Zondag om 17.00 uur begint de finale tussen Frankrijk en Kroatië.