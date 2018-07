WK-programma 14 juli: België en Engeland strijden om troostprijs

16.00 uur, Nieuw Zenitstadion in Sint-Petersburg: België-Engeland

Het klinkt gek na de verloren halve finale tegen Frankrijk, maar voor de Belgen is ook de strijd om de derde en vierde plaats van historisch belang. Als de ploeg van Roberto Martínez brons pakt, gaat het de geschiedenis in als de beste Belgische WK-generatie ooit. Het beste resultaat is nu de vierde plaats in 1986, na de verloren troostfinale (4-2) tegen Frankrijk. Ook Engeland speelt zijn tweede troostfinale, nadat Italië in 1990 met 2-1 te sterk was.

Het wordt de vierde ontmoeting ooit tussen Engeland en België op een WK. De eerste keer, in 1958, werd een heus spektakelstuk dat in 4-4 eindigde, en in 1990 wonnen de Engelsen in de achtste finales met 1-0. Een doelpunt diep in de verlenging van David Platt maakte destijds een einde aan het toernooi van de 'Rode Duivels'.

De derde confrontatie was de groepswedstrijd op dit WK, waarbij weinig op het spel stond. De Belg Adnan Januzaj tekende in Kaliningrad voor de enige goal van de wedstrijd tussen twee B-ploegen. Overigens was dat pas de vierde Belgische zege ooit op Engeland, tegenover liefst 22 overwinning van de 'Three Lions'. Zes keer werd het gelijk.

Weetje over de wedstrijd: Het wordt de tiende keer op rij dat een Europees land derde wordt op een WK. Na Brazilië in 1978 was het brons een prooi voor Polen (1982), Frankrijk (1986), Italië (1990), Zweden (1994), Kroatië (1998), Turkije (2002), Duitsland (2006 en 2010) en Nederland (2014).

Speler om in de gaten te houden: Voor Harry Kane staat er individueel wél een hoofdprijs op het spel in Sint-Petersburg. De spits van Tottenham Hotspur kan zich na Gary Lineker in 1986 tot de tweede Engelse WK-topscorer ooit kronen.

De teller van Kane staat op zes goals en zijn naaste belager Romelu Lukaku heeft er pas vier gemaakt voor België. Kylian Mbappé en Antoine Griezmann lijken alleen in theorie een bedreiging voor de 24-jarige Kane. Het Franse duo, dat zondag de WK-finale tegen Kroatië speelt, scoorde ieder drie keer.

Programma 15 juli

17.00 uur in Moskou: Frankrijk-Kroatië