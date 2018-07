Bondscoach Dalic ziet finaleplaats Kroatië op WK als 'voetbalwonder'

Dalic, die met zijn team in de halve finale woensdag Engeland na verlenging met 2-1 de baas was, wijst erop dat Kroatië een van de kleinste landen is die aan het WK deelneemt. Het land telt ongeveer vier miljoen inwoners.

"Het is een voetbalwonder dat we hier staan. Kijk alleen maar naar de infrastructuur in ons land. We hebben niet eens een geschikt stadion om Engeland en Spanje straks in te ontvangen voor de Nations Leage", zegt de coach, die pas in oktober vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ante Cacic, donderdag op een persconferentie in Moskou.

Dalic heeft wel een verklaring voor het succes van Kroatië, dat op het WK van 1998 derde werd, maar ook diepe dalen kende. Op het EK van twee jaar geleden in Frankrijk was Kroatië er wel bij, maar kwam de ploeg niet verder dan de achtste finales.

"De teams vol sterren die op dit WK vertrouwden op hun grote namen, liggen allemaal al op het strand. Het gaat om eenheid, om samen vechten voor een goed resultaat. Tien jaar lang was dat ook ons probleem: we hadden individueel geweldige spelers, maar geen team. Ik heb vooral geprobeerd een eenheid te smeden."

Uitgeput

Een mogelijk nadeel voor Kroatië is dat de ploeg dit WK veel langer op het veld stond dan Frankrijk. In de knock-outfase moest drie keer een verlenging worden gespeeld en twee keer kwamen er zelfs strafschoppen aan te pas.

"We zijn straks waarschijnlijk het eerste team ooit dat acht wedstrijden op een WK heeft gespeeld", grapt Dalic. Zijn spelers hebben drie keer dertig minuten en dus bij elkaar een hele wedstrijd meer in de benen dan Frankrijk.

"Wij hebben de moeilijke route genomen, maar we staan ook in de eindstrijd. De spelers zijn heel moe, maar tegelijk dolblij. Ze zullen er zondag klaar voor zijn. Een WK-finale speel je misschien maar één keer in je leven."

Vrije dag

De spelers mochten na de zege op Engeland donderdag genieten van een vrije dag. "Ze hebben ruim twee weken hun families niet gezien. Ik heb tegen ze gezegd dat ze vandaag zelf mogen beslissen wat goed voor hen is'', zegt Dalic.

Hoewel de 51-jarige coach vooral het collectief prijst, licht hij zijn aanvoerder Luka Modric er speciaal uit. "Hij is de beste speler van dit WK, ongeacht de uitslag van de finale. Luka heeft een geweldig seizoen bij Real Madrid achter de rug. Maar hij perst er hier in de 115e minuut ook gewoon nog een sprint uit."

Kroatië en Frankrijk trappen zondag al om 17.00 uur Nederlandse tijd af in het Luzhniki Stadion in Moskou. De strijd om de derde plaats tussen België en Engeland staat een dag eerder op het programma.