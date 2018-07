Verdediger Meunier wil 'absoluut' derde plaats pakken met België op WK

"We hadden hier gewoon wereldkampioen moeten worden. Maar we willen nu absoluut de derde plaats pakken en België trots maken. De derde plaats is nu wel het minimum", zei Meunier donderdag op een persconferentie.

Meunier miste door een schorsing de halve finale en moest dus vanaf de tribune met lede ogen aanzien hoe zijn teamgenoten nipt met 1-0 ten onder gingen tegen Frankrijk.

"Dat was ontzettend frustrerend. Dat kunnen jullie je vast wel voorstellen. Bij iedereen kwam die nederlaag keihard aan", aldus de rechtsback van Paris Saint-Germain.

Beter

België moet door de verliespartij tegen Frankrijk zaterdag in Sint-Petersburg de troostfinale spelen tegen Engeland. De Belgen verloren op het WK van 1986 in Mexico de strijd om het brons tegen Frankrijk.

"Ons WK is nu al een succes, ook als we zaterdag verliezen. Maar zo'n mooi toernooi met twee nederlagen afsluiten, zou toch jammer zijn. We zijn ook beter dan Engeland. We hebben ze al in de groep verslagen en dat kunnen we dus opnieuw doen", stelde Meunier.

België trainde donderdag voornamelijk met de reserves. Van de basisploeg tegen Frankrijk stonden alleen doelman Thibaut Courtois en middenvelder Nacer Chadli op het veld. De anderen werkten aan hun herstel.