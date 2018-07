Umtiti verwacht dat Kroaten vermoeidheid niet zullen voelen in WK-finale

"Op het einde van een wedstrijd speelt vermoeidheid altijd een rol, maar in een WK-finale denk je daar niet aan", zei Umtiti donderdag op een persconferentie.

Omdat Frankrijk dinsdag zijn halve finale al speelde, heeft de ploeg een dag meer rust dan de Kroaten die in de knock-outfase van het toernooi door de verlengingen tegen Denemarken, Rusland en Engeland negentig minuten langer op het veld stonden dan de Fransen.

"Zij weten ook dat ze nog maar één zege van de wereldtitel verwijderd zijn. Ondanks die drie verlengingen zullen ze er klaar voor zijn en evenveel lopen als in de andere wedstrijden hier in Rusland", aldus Umtiti.

De 24-jarige verdediger vindt dat Kroatië een sterk middenveld heeft. "Ivan Rakitić bijvoorbeeld, mijn ploeggenoot bij Barcelona, is technisch heel sterk en heeft een heel grote longinhoud, hij kan blijven lopen. Hij vormt op het middenveld een sterke tandem met Luka Modrić. We mogen hen niet te veel hun gang laten gaan, anders weten we dat het heel moeilijk wordt."

Behoudende speelstijl

Umtiti zorgde er in de halve finale tegen België (1-0) met een rake kopbal voor dat Frankrijk de eindstrijd in Moskou bereikte. Enkele Belgische internationals waren na de wedstrijd kritisch op de behoudende speelstijl van Frankrijk.

Doelman Thibaut Courtois had het over "antivoetbal" van de Fransen en aanvoerder Eden Hazard zei "liever met dit België te verliezen dan met dit Frankrijk te winnen". Umtiti ligt niet wakker van de kritiek uit België. "Wij weten dat de finale halen het belangrijkst is. Nu gaat het er alleen nog om dat we de wereldtitel winnen."

"Als je wint, wordt er niet over nummer twee of drie gesproken. Het gaat dan alleen maar over de kampioen, alleen die zal men herinneren", stelde de Fransman. "Ik kan op alle kritiek slechts antwoorden dat wij in de finale staan en dat we er alles aan gaan doen om die te winnen."

Pogba

Frankrijk hoopt zich tegen de Kroaten te revancheren voor de verloren EK-finale van twee jaar geleden in eigen land, toen Portugal met 1-0 te sterk was. Volgens Paul Pogba hebben 'Les Bleus' veel geleerd van die nederlaag.

"We gingen ervan uit dat het een gewonnen zaak was tegen Portugal en dat is onze fout geweest", zegt Pogba. "Nu is de situatie helemaal anders. We weten allemaal dat we niet dezelfde vergissing mogen begaan. We moeten deze finale helemaal anders benaderen en willen echt voor die trofee gaan. Onze mentaliteit is veranderd."

De eindstrijd tussen Frankrijk en Kroatië in het Luzhniki-stadion begint zondag om 17.00 uur.