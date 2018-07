Van Basten vindt dat houding Neymar op WK niet goed was

"Neymar heeft een leuk en vrolijk karakter, hij laat mensen lachen. Maar ik vind dat zijn houding op het WK niet goed was", zei Van Basten donderdag op een persconferentie van de technische studiegroep van de FIFA in Moskou.

"Uiteindelijk gaat het je niet helpen als je te veel toneelspeelt. Neymar zou de situatie moeten begrijpen", zei de oud-topspits en voormalige bondscoach van Oranje.

Neymar werd met Brazilië in de kwartfinales uitgeschakeld door België. Een Zwitserse tv-zender rekende uit dat de duurste voetballer ter wereld in zijn eerste vier duels dit toernooi dertien minuten en vijftig seconden op de grond lag.

Met alleen de troostfinale en de finale nog op het programma deelde Van Basten alvast een compliment uit aan de organisatie van het evenement in Rusland. "Het is een geweldig toernooi. Er zijn mooie stadions met fantastische grasmatten. Alle stadions waren goed gevuld en er waren geen grote problemen met de fans."

Trends

Tijdens de persconferentie van de technische studiegroep, die naast Van Basten uit de trainers Emmanuel Amunike uit Nigeria, Bora Milutinović uit Servië, Carlos Alberto Parreira uit Brazilië en Andy Roxburgh uit Schotland bestaat, werd gesproken over de trends die op het WK zichtbaar waren.

Roxburgh sprak daarbij van het 'Pep Guardiola-effect'. "Veel teams zijn door hem beïnvloed", zei de oud-bondscoach van Schotland. "Ze willen veel balbezit hebben en hem zo snel mogelijk heroveren bij balverlies."

"Het is technisch spel, maar er wordt ook hard gewerkt om de bal terug te krijgen. Veel teams kunnen tegenwoordig door het midden aanvallen, dankzij technisch goede spelers. Kroatië met Luka Modrić is daar een goed voorbeeld van."

Messi

Van Basten ziet dat de spitsen het steeds moeilijker hebben in het moderne topvoetbal. "In veel wedstrijden was het voor de nummer 9 erg moeilijk om aan de bal te komen, om veel invloed op de wedstrijd te hebben."

"Teams als Zweden, Denemarken en IJsland verdedigen zo close dat er weinig vierkante meters overblijven om in te spelen", omschreef Van Basten. "Voor spelers als Lionel Messi is het steeds moeilijker om er doorheen te komen."

"Goede spelers konden voorheen tussen de linies spelen en daar het verschil maken met hun creativiteit. Maar dat is tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk. De aanvallende ploeg moet goed nadenken over de juiste tactiek, dat is niet makkelijk. Wat kun je doen als je wilt aanvallen, maar niet tegen te veel counters wilt aanlopen? Dat is altijd de grote vraag."

Kroatië

Van Basten noemde het "heel speciaal" dat Kroatië, een land met 4,2 miljoen inwoners, de finale bereikt heeft. "Het is een echte vechtersploeg. Ze blijven strijden tot het einde en zo hebben ze in Rusland veel wedstrijden gewonnen."

"Met Modrić hebben ze een topspeler die de wedstrijd leest en zijn ploeg leidt. Hij is erg belangrijk geweest voor Kroatië", oordeelde de voormalig spits die niet verrast is door de finaleplaats van Frankrijk.

"Ze hebben heel veel goede spelers bij de grote clubs in Europa. Het is logisch dat ze zo ver zijn gekomen. Maar in de finale kunnen kleine dingen het verschil gaan maken. Het is lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het zou voor het eerst zijn dat een klein land als Kroatië het WK wint."

Het technisch comité waar Van Basten deel van uitmaakt, bepaalt zondag na de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië wie de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi wint. De eindstrijd begint om 17.00 uur.