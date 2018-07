Modrić hekelt Engelse pers wegens 'respectloze berichtgeving'

"Engelse journalisten en analytici op televisie hebben Kroatië onderschat en dat was een grote fout", zei Modrić na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Engeland tegen ITV. "De media hadden nederiger moeten zijn en meer respect moeten opbrengen voor ons."

De Engelse kranten schreven in aanloop naar de halve finale onder meer dat de Kroaten mogelijk vermoeid aan de aftrap zouden verschijnen, omdat de ploeg van bondscoach Zlatko Dalić in de achtste finales (Denemarken) en kwartfinales (Rusland) al een verlenging en strafschoppen moesten overleven.

Daarnaast speculeerden de media met de leus 'It's coming home' al uitgebreid over een eventuele wereldtitel voor Engeland en werd Kroatië als een relatief eenvoudige tegenstander ingeschat. Volgens Modrić hebben die teksten juist tot meer motivatie geleid bij Kroatië, dat woensdag na verlenging aan het langste eind trok.

"We hebben de berichtgeving in de media tot ons genomen en tegen elkaar gezegd dat we maar moesten laten zien wie hier vermoeid is", zei de sterspeler van de Kroaten. "We hebben de wedstrijd zowel op mentaal als fysiek aspect gedomineerd en opnieuw aangetoond dat we niet moe zijn."

Kroatië kende nog wel een valse start in het Luzhniki-stadion, want Engeland kwam al na vijf minuten op voorsprong. Ivan Perisić maakte in de tweede helft gelijk en in de verlenging tekende Mario Mandzukić voor de bevrijdende treffer, waardoor de Kroaten zich voor het eerst WK-finalist mogen noemen.

Dalić

Bondscoach Dalić is bijzonder trots op die prestatie, vooral vanwege de getoonde werklust van zijn ploeg. De 51-jarige keuzeheer maakte van al zijn wisselmogelijkheden gebruik, maar als het aan zijn spelers had gelegen, werd helemaal niemand uit het veld gehaald.

"Sommige jongens kampten tijdens de wedstrijd met blessures, maar niemand die daarover klaagde", vertelde Dalić. "Mijn spelers hebben op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen alles gegeven."

"Ik wilde al eerder in de wedstrijd wissels doorvoeren, maar al mijn spelers zeiden dat ze nog fit genoeg waren om door te gaan. Ook in de verlenging was er niemand die zei dat hij zich niet fit meer voelde. Niemand gaf op en dat maakt me heel trots."

Revanche

In de finale van zondag neemt Kroatië het op tegen Frankrijk, dat dinsdagavond België uitschakelde. Dalić hoopt dat zijn ploeg zich kan revancheren voor het WK van 1998, toen Kroatië in de halve finales van de latere wereldkampioen Frankrijk verloor en zo naast een finaleticket greep.

"De eerste drie wedstrijden van dat toernooi was ik daar als supporter. Iedereen in Kroatië herinnert zich die halve finale nog wel, want het is de afgelopen twintig jaar onderwerp van gesprek geweest in het land", vertelt Dalić.

"We zijn overigens niet op zoek naar wraak tegen Frankrijk. Beide ploegen hebben laten zien over genoeg kwaliteit te beschikken. Voor ons is het nu gewoon zaak om ons goed voor te bereiden, zodat we zondag onze beste wedstrijd van het toernooi kunnen spelen."

De WK-finale tussen Kroatië en Frankrijk begint zondag om 17.00 uur in Moskou. De wedstrijd om de derde plek gaat tussen België en Engeland en staat een dag eerder op het programma.