Britse media spreken van droom die in rook opgaat na WK-uitschakeling

"De spelers van Engeland kunnen trots zijn en hoop putten uit dit WK, maar de pijn is van hun gezichten en die van manager Gareth Southgate af te lezen. Een droom is in rook opgegaan", schrijft de BBC.

"Het is alsof je naar een mooi schilderij kijkt dat plots voor je ogen verscheurd wordt", tekent The Guardian op. "Na het laatste fluitsignaal dwaalden de spelers als zombies over het veld, wetende dat ze heel dicht bij de eerste WK-finale in een halve eeuw waren. Je vraagt je op zo'n moment toch af of ze daar levenslang spijt van krijgen."

De avond in Moskou begon nog zo goed voor Engeland, dat al na vijf minuten op voorsprong kwam door een schitterende vrije trap van Kieran Trippier. Ivan Perisić maakte in de tweede helft echter gelijk en in de daaropvolgende verlenging dompelde Mario Mandzukić de Engelsen in rouw.

Lof

Hoewel Engeland zijn kansen op de eerste wereldtitel in 52 jaar in rook op zag gaan, hoeft de ploeg van bondscoach Southgate niet op veel kritiek te rekenen in eigen land. "De droom is over, maar we zijn trots. Ondanks alle tranen en de pijn", kopt de tabloid The Sun op zijn voorpagina.;

"Voorheen werden we altijd op gênante wijze uitgeschakeld, maar dat was nu niet het geval", schrijft The Telegraph. "Dit jonge team had genoeg mogelijkheden om de wedstrijd te winnen, maar Kroatië wachtte zoals elk goed team op zijn kans. Een wonderbaarlijke sportnatie van slechts 4,1 miljoen inwoners mag de finale gaan spelen."

The Mirror benadrukt dat de Engelsen niet snel weer zo'n goede kans op een WK-finale krijgen. "We hadden de wedstrijd voor rust al moeten beslissen, maar de avond werd uiteindelijk een martelgang die deze generatie mogelijk nog lang blijft achtervolgen. Het was wel een fantastisch avontuur en dat moeten de spelers niet vergeten."

Door de uitschakeling in de halve finales moet Engeland zich volledig op de strijd om de derde plek richten. De ploeg van Southgate neemt het zaterdag in die troostfinale op tegen België, dat dinsdagavond werd uitgeschakeld door Frankrijk.