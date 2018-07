Kane: 'Verlies in halve finale WK doet ons heel veel pijn'

De Kroaten kroonden zich in Moskou na verlenging tot WK-finalist. Mario Mandzukić schoot de winnende treffer binnen. Kieran Trippier had de Engelsen eerder al vroeg op voorsprong gezet, waarna Ivan Perisić gelijkmaakte.

"Dit valt ons zwaar", zei Kane na afloop tegen ITV. "We hebben zo hard gewerkt, maar het was een zware wedstrijd. Het was echt fiftyfifty."

Volgens de spits speelde Engeland zeker niet de beste wedstrijd van het toernooi. "Achteraf moeten we kijken wat we beter hadden kunnen doen, maar op dit moment overheerst de pijn. Maar we kunnen met opgeheven hoofd verder. We zijn verder gekomen dan veel mensen verwacht hadden."

Met name na de 1-0 van Trippier liet Engeland de nodige kansen op 2-0 liggen. Ook Kane was daar schuldig aan. "Uiteindelijk bepalen de details de uitkomst van deze wedstrijd en die vielen hun kant op."

Kane weet dat zijn land dit jaar echt kans op de wereldtitel had gemaakt, de eerste sinds 1966. "Het doel heel veel pijn om nu te verliezen, maar we hebben laten zien dat we het aankunnen. We kunnen de halve finales halen en hopelijk kunnen we de volgende keer een stap verder zetten. We hebben nu een mooie basis gelegd en kunnen trots zijn."

Door de nederlaag speelt Engeland zaterdag de wedstrijd om het brons tegen België. Beide landen troffen elkaar ook al in de groepsfase. Toen won België met 1-0, al was zowel Engeland als België toen al zeker van een plek in de volgende ronde.