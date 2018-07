Kroatië na verlenging tegen Engeland voor het eerst in WK-finale

De Engelsen hoopten in Rusland voor het eerst sinds 1966 om de wereldtitel te mogen strijden, maar moeten zich nu tevredenstellen met de strijd om brons. Daarin is België zaterdag de tegenstander.

Kroatië speelde nog nooit een WK-finale. Wel was het Balkanland daar in 1998 dichtbij. Frankrijk was toen echter te sterk voor de Kroaten, die in de strijd om brons het Nederlands elftal de baas waren.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel al in de vijfde minuut. Kieran Trippier schoot de bal uit een vrije trap in de bovenhoek. Halverwege de tweede helft zorgde Ivan Perisić voor de gelijkmaker. In de daaropvolgende verlenging kroonde Mario Mandzukić zich tot matchwinner.

Trippier

De openingstreffer van Trippier kwam uit de eerste grote kans van de wedstrijd. De vrije trap werd toegekend na een overtreding van de Kroatische spelmaker Luka Modrić op Dele Alli. Doelman Danijel Subasić was vervolgens kansloos op de inzet van de rechtsback.

Ook na de treffer bleef Engeland de betere ploeg. Zo kreeg Harry Maguire na een kwartier de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij kopte naast.

De grootste kansen waren echter voor Harry Kane, die twee keer op rij op Subasić stuitte. Bij zijn tweede poging zat ook de paal er nog tussen. Vervolgens liet ook Jesse Lingard na om er 2-0 van te maken. Hij schoot roekeloos naast.

Gaandeweg het duel daalde het amusementsniveau. Engeland kon het hoge tempo niet volhouden, terwijl Kroatië in de passing te onzorgvuldig was om doelman Jordan Pickford te bedreigen.

Perisic

Ook na rust was er aanvankelijk weinig te genieten. Pas na dik een uur spelen kwam er weer wat leven in, toen een schot van Perisić geblokt werd door de Engelse defensie. De middenvelder was even later wel trefzeker, toen hij zijn voet tegen een voorzet van Sime Vrsaljko zette en Pickford passeerde.

De Engelse doelman was vlak daarna opnieuw gepasseerd na een poging van Perisić, maar mocht van geluk spreken dat diens inzet tegen de paal belandde. Engeland kwam er in die fase totaal niet aan te pas. De Engelse bondscoach Gareth Southgate hoopte dat te doorbreken door Marcus Rashford in te brengen voor Raheem Sterling.

Dat hielp maar ten dele. Kroatië bleef de overhand houden, ook al kwam Engeland er af en toe wel uit. De grootste kansen bleven echter voor Kroatië, waarvoor wederom Perisić gevaarlijk werd na een misser van Pickford. Een beslissende treffer bleef echter uit, waardoor er verlengd moest worden.

In de verlenging was Engeland als eerste dicht bij een doelpunt. Verdediger John Stones zag zijn kopbal echter van de lijn worden gehaald. Ook Mandzukić dook nog gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, maar Pickford was bij de les.

De spits van Juventus kwam vlak na het begin van de tweede helft van de verlenging wel als winnaar uit de strijd. Hij rondde een pass van Perisić op fraaie wijze af en schoot zijn land daarmee naar de eerste WK-finale ooit.