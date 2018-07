Zenden: 'Engeland moet voorbeeld nemen aan tactisch sterke Fransen'

De verdedigend spelende Fransen gaven weinig weg, sloegen zelf één keer toe en speelden puur resultaatgericht. Volgens Zenden is dat geoorloofd in de halve eindstrijd van een WK.

"Frankrijk speelde tegen België minder aanvallend dan normaal. Ze hadden echt een tactisch plan, want ze hadden gezien dat de Belgen op de counter heel sterk waren tegen Brazilië. Ze kozen voor het resultaat", zegt de oud-speler van onder meer Chelsea, Middlesbrough, Liverpool en Sunderland en tegenwoordig analyticus bij Ziggo Sport tegen NUsport.

"Ik denk dat Engeland wint. Ze zijn afhankelijk van Kane, maar de rest van het team zit ook goed in elkaar. Er is bereidheid om voor elkaar door het vuur te gaan. Het is een jonge ploeg die honger heeft naar succes."

Zenden vindt het tijd dat de Engelsen, die jagen op de eerste wereldtitel sinds 1966, zich bewijzen op een groot toernooi. "Ze roepen altijd dat ze de sterkste competitie hebben, maar op een EK of WK lagen ze er altijd snel uit. Dan hadden ze als excuus dat de competitie te zwaar was. Het moet nu gebeuren."

Southgate

De 54-voudig international van Oranje stelt dat bondscoach Gareth Southgate, met wie hij tussen 2003 en 2005 samenspeelde bij Middlesbrough, een cruciale rol speelt in het huidige succes van Engeland op het WK.

"Hoewel je succes niet kunt voorspellen, zag ik bij Middlesbrough al wel een toekomstige trainer in hem, net als in Josep Guardiola bij FC Barcelona bijvoorbeeld. Southgate is een rustige man. Ausgeglichen, zoals de Duitsers zeggen", aldus Zenden.

"Dat blijkt nu ook uit het feit dat het de pers niet is gelukt om lijken uit de kast te halen. In het verleden was dat wel anders met buitenlandse coaches die voor veel geld op de loonlijst stonden. Southgate blijft rustig, doet wat hij moet doen en heeft het vertrouwen gewonnen van de pers, het publiek en de spelers."

Brons

Mocht Engeland verliezen van Kroatië, dan denkt Zenden dat de 'Three Lions' moeite zullen hebben om zich op te laden voor de strijd om het brons tegen België. Hij ondervond dat zelf op het WK van 1998, toen hij met Nederland als vierde eindigde door een 2-1-nederlaag tegen de Kroaten.

"Ikzelf had er destijds nog wel zin in, want ik wilde presteren en een 'prijs' pakken", vertelt de oud-PSV'er, die het enige Nederlandse doelpunt maakte tegen Kroatië. "Maar in de groep heerste de sfeer: we kwamen hier om kampioen te worden en de derde of vierde plek is niks. Zo staan de Engelsen er nu ook in."

Het halvefinaleduel tussen Kroatië en Engeland wordt woensdagavond gespeeld in Moskou en begint om 20.00 uur. Zaterdag (16.00 uur) staat de strijd om de derde plek op het programma en de aftrap van de WK-finale is zondag om 17.00 uur.