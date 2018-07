Brusselse vervoerder laat Frans WK-lied horen na verloren weddenschap

Voorafgaand aan de wedstrijd hebben de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) elkaar uitgedaagd.

Als België had gewonnen, dan zou het vervoersbedrijf in Parijs de naam van station Saint-Lazare veranderen in Saint-Hazard, naar de Belgische middenvelder Eden Hazard.

Omdat de 'Rode Duivels' echter zijn uitgeschakeld, hoorden reizigers rond 8.00 uur en 10.00 uur het lied Tous Ensemble van de Frans-Belgische zanger Johnny Hallyday. Het nummer was in 2002 tijdens het WK het officiële lied van het Franse voetbalteam.

Frankrijk staat met de zege op België voor de derde keer in de historie in de WK-finale. In 1998 was het land met 3-0 te sterk voor Brazilië.