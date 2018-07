Zhirkov (34) stopt na 87 wedstrijden als Russisch international

"Ik heb niet genoeg energie meer om op dit niveau te spelen. De blessure die ik bij het WK opliep, heeft mijn laatste beetje twijfel weggenomen", aldus de 34-jarige Zhirkov, die zijn aflopende contract bij Zenit onlangs met een jaar verlengde.

"Ik ben blij en trots dat ik mijn land op twee wereldkampioenschappen en twee Europese kampioenschappen heb mogen vertegenwoordigen.''

Zhirkov staat met zijn 87 interlands (twee goals) in de top tien van de eeuwige ranglijst in Rusland. Hij miste zaterdag door een blessure de kwartfinale van het WK tegen Kroatië, waarin na strafschoppen werd verloren. Daardoor gaat de gewonnen achtste finale tegen Spanje de boeken in als zijn laatste interland.

Oranje

Op het EK van 2008 kwam Zhirkov met Rusland, dat werd geleid door bondscoach Guus Hiddink, knap tot de halve finales door met 3-1 van Oranje te winnen. In de strijd om een ticket voor de finale was Spanje vervolgens te sterk. Vier jaar later strandde de middenvelder met zijn land in de groepsfase.

Het EK van 2016 ging aan hem voorbij. Zhirkov kwam ook uit op het WK van 2014, maar daar kwam Rusland net als op het EK van 2012 niet voorbij de groepsfase.

De vleugelspeler begon zijn loopbaan bij CSKA Moskou, waarvoor hij jaren speelde. In de zomer van 2009 tekende hij bij Chelsea, waarna hij via Anzhi Makhachkala en Dinamo Moskou in januari 2016 bij Zenit belandde.