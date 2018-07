Vertonghen denkt dat Belgische generatie nog vier jaar 'top' kan zijn

"De ontgoocheling overheerst. We hebben het gevoel dat er meer in zat. Het is jammer dat we op deze manier moeten verliezen. Je verliest liever van een beter elftal. Frankrijk stond verdedigend goed en gaf heel weinig kansen weg", aldus de voormalig Ajax-verdediger.

"Maar met deze generatie moeten we nog twee toernooien top kunnen zijn. Sommige jongens worden dan wel dertig, maar anderen zijn pas net twintig. Ik heb het gevoel dat deze groep spelers nog twee toernooien kan meedoen voor de eindzege."

Verdediger Samuel Umtiti zorgde tegen de Belgen vlak na rust met een kopbal na een hoekschop voor de Franse voorsprong. België was daarna tegen de compact spelende ploeg van bondscoach Didier Deschamps niet in staat grote kansen te creëren.

"Het was heel stil in de kleedkamer. De trainer heeft ons gezegd dat we trots mogen zijn en daar heeft hij gelijk in", aldus de 31-jarige Vertonghen, die in 2014 met België de kwartfinale van het WK verloor en in 2016 op het EK eveneens in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

"We hebben laten zien tot wat we in staat zijn. Alleen is het jammer dat het hier eindigt. Ik had het gevoel dat we misschien wel het sterkste team op dit toernooi waren. Ik ben blij dat we de mensen in België hebben laten dansen. Maar ik had ze ook graag zondag nog eens laten feesten."

Minder sterk

België wilde tegen Frankrijk snel op voorsprong komen en kreeg in de eerste helft ook enkele kansen via onder anderen uitblinker Eden Hazard en Toby Alderweireld.

Vertonghen baalt ervan dat de bal er een paar keer net niet in ging, want hij wist dat de openingstreffer zwaar zou wegen. "Het belangrijkste was het eerste doelpunt maken. Dan moesten zij komen en daar zijn ze minder sterk in."

De andere halve finale van het WK gaat woensdagavond vanaf 20.00 uur tussen Kroatië en Engeland. De strijd om de derde plek is zaterdag om 16.00 uur, waarna zondag om 17.00 uur de finale volgt.