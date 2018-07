'Klein voetballand België hoeft zich niet te schamen voor missen WK-finale'

"Eruit in de halve finale van het WK. Voor een klein voetballand als België is dat geen reden om beschaamd te zijn. Integendeel", schrijft Het Nieuwsblad, dat van de gelegenheid gebruikmaakt om de spelers één voor één te bedanken.

"Het hele lands is trots op deze fantastische generatie 'Rode Duivels', die de hele wereld liet zien hoe talentvol ze is. België maakte een uitstekende beurt dankzij jullie."

Ook De Standaard houdt een positief gevoel over aan het WK. "De droom is voorbij. Maar de zomer van 2018 zal altijd een ijkpunt blijven, die lange, droge weken toen niets onmogelijk leek. De overlevering zal de heldendaden alleen nog groter maken", stelt de krant.

"Ook na gisteravond kan niemand beweren dat het niet de moeite waard is om tenminste te proberen de beste te zijn, ook al lijkt dat doel veraf. Het is een boodschap die gehoord is, ook in straten en op pleintjes waar dat verhaal vaak wordt verstikt. We moeten hopen dat ze niet zomaar verdwijnt. Dan zullen we wel zien waar dat 'ons' brengt."

Kater

Het Laatste Nieuws hoopte vurig dat het beste resultaat van België op een WK tot dusver - een vierde plaats in 1986 - zou worden overtroffen en baalt van de manier waarop het avontuur tegen Frankrijk eindigde.

"De lichting van 1986 niet overtroffen. Bijzonder sneu, vooral omdat dit Frankrijk zeker niet de betere ploeg was. Wel de efficiëntere en meest gelukkige. Weg gouden droom. Wat zag die er nochtans mooi uit, na geweldige zeges tegen Japan en Brazilië die het land deden dansen van geluk, zingen uit pure vreugde en glimmen van trots", aldus het dagblad.

"Wat nu rest, is een grote kater. Weg onze kans op de opperste voetbalglorie. Frustraties alom. Toch bedankt voor zo'n geweldige maand, jongens. Zingen doen we dan niet meer, trots blijven we. Dan worden we over twee jaar gewoon Europees kampioen, toch?"

De Franse kranten zijn vanzelfsprekend euforisch en pakken uit op hun voorpagina's. "Met het hoofd in de sterren", kopt L'Équipe. Ook Le Parisien ("De finale is binnen") en Le Télégramme ("Magnifiek!") openen lyrisch.

De andere halve finale van het WK wordt woensdagavond vanaf 20.00 uur door de ploegen van Kroatië en Engeland gespeeld. De strijd om de derde plek is zaterdag om 16.00 uur, waarna zondag om 17.00 uur de finale volgt.