Trotse Deschamps wil verloren EK-finale verwerken met wereldtitel

"We hebben het verlies van 2016 nog steeds niet verwerkt", zei Deschamps dinsdagavond. Frankrijk verloor in de EK-finale in het Stade de France na verlenging met 1-0 van Portugal. "Natuurlijk weet ik nog goed wat er twee jaar geleden gebeurde. We gaan nu opnieuw naar een finale en zullen proberen te winnen."

Frankrijk boekte dinsdag in de halve finale een krappe 1-0-zege op België. Het enige doelpunt viel uit een hoekschop en kwam van het hoofd van Samuel Umtiti.

"Het was geweldig, ik ben erg blij voor mijn spelers. Ze hebben karakter en de juiste mentaliteit getoond. De selectie is al 49 dagen bijeen. Er is veel gebeurd, veel moeilijke dingen", zei Deschamps, zonder uit te leggen wat hij daarmee bedoelde.

Als aanvoerder leidde Deschamps Frankrijk in 1998 naar de vooralsnog enige wereldtitel. Als het hem zondag ook als coach lukt, dan is hij na de Braziliaan Mario Zagallo en de (West-)Duitser Franz Beckenbauer de derde die als speler én trainer wereldkampioen is geworden.

Mbappé

Kylian Mbappé was er twee jaar geleden niet bij toen Frankrijk de EK-finale in eigen land verloor. De negentienjarige spits zei dat een plek in de WK-finale zijn "wildste droom" overtrof.

"Het is ongelooflijk. Dit is de droom der dromen", stamelde de tiener die er niet in slaagde om zijn stempel te drukken op de wedstrijd tegen België. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben een grote dromer, maar zelfs in mijn wildste dromen heb ik me dit niet voor kunnen stellen."

De Franse president Emmanuel Macron feliciteerde de spelers in de kleedkamer met het bereiken van de finale. "In de kleedkamer was Deschamps heel erg blij", vertelde Mbappé. "Iedereen was gelukkig en omhelsde elkaar. Macron zei dat hij na de finale opnieuw naar de kleedkamer zal komen om ons nogmaals te feliciteren."