Courtois hekelt 'anti-voetbal' Frankrijk na verlies in halve finale WK

"Het is gewoon een anti-voetbalploeg", zei Courtois dinsdagavond tegen Sporza over Frankrijk. "Hun spits speelt op dertig meter van zijn eigen doel."

In de 51e minuut viel de enige treffer van de wedstrijd. Verdediger Samuel Umtiti ontsnapte bij een hoekschop aan zijn bewaker Toby Alderweireld, versloeg Marouane Fellaini in de lucht en kopte de enige treffer van de avond binnen.

"Frankrijk kopt er een corner in en doet verder niets anders dan verdedigen", foeterde Courtois. "Dan had ik liever in de kwartfinale van Brazilië verloren. Dat was tenminste nog een ploeg die wilde voetballen."

Volgens de 26-jarige doelman had de Franse coach Didier Deschamps zijn tactiek aangepast op de tegenstander, al erkende hij dat België zelf ook niet sterk begon. "Ze weten natuurlijk dat wij het moeilijk hebben tegen ploegen die 'diep' staan. Wij begonnen met iets te veel angst voor de snelheid van Mbappé."

Scheidsrechter

Courtois was ook niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Andres Cunha. De Uruguayaan gaf in de slotfase geen vrije trap nadat Eden Hazard vlak buiten het strafschopgebied werd gevloerd door Olivier Giroud. "Ik weet niet waar ze die scheidsrechter gevonden hebben om een WK te fluiten", vroeg de keeper zich af.

De Belgische topgeneratie liet zodoende een unieke mogelijkheid liggen op het bereiken van de WK-finale. "Als je een goede dag hebt, lukt het misschien tegen een anti-voetbalploeg. Maar de laatste bal kwam steeds net niet aan en we waren soms slordig in de passing", treurde Courtois.

Voor België rest zaterdag nog de troostfinale in Sint-Petersburg, waarin het tegen de verliezer van de halve finale tussen Kroatië en Engeland speelt. "We moeten trots zijn op onze prestaties dit WK. Als we derde worden, dan sluiten we het toernooi goed af."

Troostfinale

Voor de Belgische bondscoach Roberto Martinez is het WK na de nederlaag tegen Frankrijk zeker nog niet voorbij. De 'Rode Duivels' spelen zaterdag nog de troostfinale tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Kroatië en Engeland.

"We moeten deze teleurstelling snel verwerken", liet de Spanjaard weten. "Ik wil dit toernooi met een goed gevoel afsluiten. Daarom moeten we zaterdag de wedstrijd om het brons zien te winnen. Ik wil geen bittere nasmaak overhouden aan dit WK."

Martinez maakte zijn ploeg geen verwijten. "Ze hebben met een geweldige instelling gestreden tot de laatste seconde. Op de teamspirit en de saamhorigheid viel niets aan te merken. Dit soort grote wedstrijden worden beslist op details. Daar moet je ook een beetje geluk bij hebben."

"Frankrijk scoorde uit een hoekschop en dat konden we daarna niet meer rechtzetten", vervolgde hij. "Nu moeten we het vizier zo snel mogelijk op de derde plek richten. Ik wil het WK met deze ploeg hoe dan ook positief afsluiten."