Frankrijk plaatst zich ten koste van België voor WK-finale

Frankrijk staat voor de derde keer in de historie in de WK-finale. In 1998 waren 'de Haantjes' in Parijs met 3-0 te sterk voor Brazilië. Acht jaar later was Italië na strafschoppen te sterk in een finale in Berlijn die voornamelijk herinnerd wordt om de rode kaart voor Zinedine Zidane na een kopstoot op de borst van Marco Materazzi.

Woensdagavond komt Frankrijk de opponent in de eindstrijd te weten. Kroatië en Engeland strijden dan in Moskou om het tweede finaleticket.

België blijft in Sint-Petersburg voor de troostfinale, waarin het zaterdag tegen de verliezer van Kroatië-Engeland speelt. Bij een overwinning verbeteren de Belgen hun beste prestatie ooit op een WK: de vierde plaats op het WK van 1986 in Mexico.

Initiatief

Na een wat afwachtend begin van beide kanten slaagde België er in de 19e minuut als eerste in om gevaarlijk te worden. Een schot van aanvoerder Eden Hazard schampte het hoofd van de Franse verdediger Raphaël Varane en zeilde rakelings over het doel.

Kort daarna dwong Toby Alderweireld de Franse keeper Hugo Lloris tot een fraaie redding. De verdediger schoot na een hoekschop uit de draai en zag Lloris met een katachtige reflex zijn inzet uit de hoek tikken.

Vervolgens trok Frankrijk het initiatief naar zich toe. Spits Olvier Giroud kopte een hoge voorzet van rechtsback Benjamin Pavard een halve meter naast. Even later miste Pavard zelf de grootste kans van de eerste helft. Op aangeven van Kylian Mbappé kon de verdediger schuin voor het doel vrij uithalen, maar via de voet van doelman Thibaut Courtois ging zijn inzet naast.

Umtiti

Umtiti brak kort na rust de ban. Bij een indraaiende hoekschop van Antoine Griezmann klopte de verdediger Marouane Fellaini in de lucht en kopte hij bij de eerste paal raak.

België was even van slag en het duurde tot de 65e minuut voordat de 'Rode Duivels' voor het eerst dicht bij de gelijkmaker waren. Een hoge voorzet van invaller Dries Mertens werd door Fellaini nipt naast gekopt.

In het restant bleef België hoge voorzetten richting de fysiek sterke Romelu Lukaku pompen. Frankrijk kreeg steeds meer ruimte voor de counter, maar ging daar slordig mee om.

De Belgen slaagden er niet in om doelman Lloris nog echt op de proef te stellen. Een pegel van Axel Witsel uit de tweede lijn werd gekeerd oor Lloris en hoge ballen richting Lukaku wilden maar niet goed vallen, waardoor het team van bondscoach Roberto Martinez er niet in slaagde om voor het eerst in de historie de finale van een WK te halen.