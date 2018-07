WK-programma 11 juli: Engeland kan na 52 jaar weer WK-finale halen

20.00 uur, Luzhniki Stadion in Moskou: Kroatië-Engeland

Voor zowel Kroatië als Engeland kan het een historische avond worden. De Kroaten jagen op hun tweede halvefinaleplaats ooit op een WK, nadat Frankrijk in 1998 met 2-1 te sterk was in de halve eindstrijd. Voor de Engelsen is het zelfs 28 jaar geleden dat de laatste vier bereikt werden op een mondiaal eindtoernooi. Destijds was West-Duitsland na 1-1 sterker in de penaltyserie.

In 1966 liep het voor Engeland wel goed af in halve finale. Toen werd afgerekend met Portugal (2-1), waarna de 'Three Lions' dankzij een 4-2 zege op West-Duitsland de wereldtitel veroverden.

Hoe jong de Engelse selectie is, blijkt uit het feit dat liefst zestien van de 23 spelers nog niet geboren waren tijdens de halve finale van 1990. Danny Rose kwam op 2 juli van dat jaar ter wereld, twee dagen voor de confrontatie met de West-Duitsers.

Engeland en Kroatië stonden niet eerder tegenover elkaar op een WK, maar wel op een EK. In de groepsfase in 2004 in Portugal wonnen de Engelsen met 4-2, mede door twee goals van de toen pas achttienjarige Wayne Rooney. Ook Frank Lampard en Paul Scholes waren trefzeker en Niko Kovac en Igor Tudor scoorden voor de Kroaten.

Weetje over de wedstrijd: Als dit duel uitloopt op strafschoppen, dan heeft Kroatië een primeur te pakken. Nog nooit moest een land op een WK drie strafschoppenseries afwerken. Argentinië (1990), Spanje (2002) Costa Rica (2014) en Nederland (2014) zijn de enige andere landen met twee penaltyreeksen en alleen de Argentijnen wonnen, net als de Kroaten nu, beide keren.

Speler om in de gaten te houden: Harry Kane scoorde niet in de kwartfinale tegen Zweden, maar de spits blijft de absolute leider van Engeland én de meest effectieve aanvaller van dit WK. De 24-jarige Kane schoot of kopte zes keer op doel en alle keren was het raak.

Als hij tegen Kroatië weer scoort, is Kane de meest trefzekere Engelsman ooit op een WK. Momenteel deelt hij het record nog met Gary Lineker, die zes doelpunten maakte op het WK 1986.