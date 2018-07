Youri Mulder durft geen favoriet aan te wijzen voor kraker Frankrijk-België

"Al schat ik de kansen van de Belgen wel aardig in. Het is een beetje vergelijkbaar met de wedstrijd in de kwartfinales tegen Brazilië", zegt Mulder, die analyticus bij Ziggo Sport is en tijdens het WK ook bij de Belgische VRT aanschuift, tegen NUsport.

"Het kan alle kanten op, want het ontloopt elkaar niet zo veel. Het wordt gewoon genieten en het is maar net welke fantastische spelers het op hun heupen hebben en wie als eerste scoort. Ik hoop dat België afgetekend wint, maar ik denk van niet."

Tegen de Brazilianen speelde België - dat met een 'gouden generatie' op de eerste wereldtitel ooit jaagt - voor het eerst in de knock-outfase met Nacer Chadli en Marouane Fellaini in de basis. De 49-jarige Mulder denkt dat bondscoach Roberto Martínez er goed aan doet om aan dat duo vast te houden tegen de Fransen.

"Ik zou Chadli weer aan de linkerkant laten spelen. Met Yannick Carrasco op die positie spelen ze eigenlijk maar met drie verdedigers en dat lijkt me tegen de Fransen te weinig", aldus de negenvoudig international van het Nederlands elftal.

"Verder zou ik de geschorste Thomas Meunier vervangen door Thomas Vermaelen. In dat geval staat Vermaelen centraal met Vincent Kompany en kan Toby Alderweireld iets meer aan de rechterkant gaan spelen. Martínez zou bluffen als hij Carrasco, Dries Mertens of Mousa Dembélé opstelt."

Januzaj

Door een doelpunt van Adnan Januzaj in het laatste groepsduel met Engeland (1-0-winst) kwam België in de 'moeilijke kant' van het WK-schema terecht en dat werd door velen als een nadeel gezien. Volgens Mulder kan het echter weleens positief uitpakken voor onze zuiderburen.

"Uiteindelijk maakt het doelpunt van Januzaj ze misschien wel wereldkampioen. De zwaarste tegenstanders komen ze nu eerder in het toernooi tegen en de minst zware (Kroatië of Engeland, red.) volgt in de finale. Ter vergelijking: Nederland moest het opnemen tegen Duitsland, Argentinië en Spanje in de drie WK-finales die het speelde. Dat waren de zwaarste tegenstanders op die toernooien."

Qua sfeer en beleving komt de Belgische bevolking inmiddels aardig in de buurt van de Oranje-gekte die we in Nederland kennen, merkt de oud-spits die regelmatig in België is. "Hoewel het in Nederland misschien nog extremer is, leeft het in België nu ook echt. In het begin viel het nog wel mee, maar nu kleurt alles rood."

De halve eindstrijd tussen Frankrijk en België wordt dinsdagavond in Sint-Petersburg gespeeld en begint om 20.00 uur. Een dag later wordt op hetzelfde tijdstip afgetrapt bij Kroatië-Engeland. De strijd om de derde plek is zaterdag, gevolgd door de finale op zondag.