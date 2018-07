Kroatië ontslaat scout Vukojevic na omstreden video

In die video riep Vukojevic "Glorie aan Oekraïne". In het oosten van dat land heerst al jaren een conflict met buurland Rusland. Vukojevic speelde lange tijd voor Dinamo Kiev en is momenteel ook werkzaam als scout van de Oekraïense topclub.

De Kroatische verdediger Domagoj Vida, die een doelpunt voor zijn rekening nam in het 2-2 gelijkspel tegen Rusland, kreeg eerder al een officiële waarschuwing van de FIFA. De oud-speler van Dinamo Kiev had in de video ook pro-Oekraïense leuzen geroepen. Vukovevic kreeg van de FIFA een boete van 15.000 Zwitserse frank (13.000 euro).

"HNS biedt zijn excuses aan bij het Russische publiek voor de daden van een lid van de Kroatische staf", meldt de bond maandag in een verklaring, waarin het ontslag van Vukojevic bekend wordt gemaakt.

Excuses

Vida en Vukojevic hebben eveneens hun excuses aangeboden en melden dat hun uitspraken niet als politieke boodschap bedoeld waren. "We betreuren het dat het wel zo opgevat kan worden."

De 34-jarige Vukojevic kwam als middenvelder tot 55 interlands voor Kroatië. In 2014 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg.

Kroatië neemt het woensdag in de halve finale van het WK op tegen Engeland. De wedstrijd in Moskou staat onder leiding van de Turkse arbiter Cuneyt Cakir en begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.