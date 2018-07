De Bruyne gelooft dat België wereldkampioen kan worden

"Het is nu of nooit, want veel kansen krijg je niet om een WK te winnen", zei De Bruyne maandag op een persconferentie in Sint-Petersburg. "In de competitie kun je een nederlaag nog rechtzetten, maar hier is het meteen einde verhaal."

De Bruyne sprak een jaar geleden al de ambities uit om voor de wereldtitel te gaan. "Dat was niet arrogant bedoeld, je moet die ambitie tonen. Je kan geen toernooi winnen als je er zelf niet in gelooft", zei de middenvelder van Manchester City.

De Bruyne maakte in de kwartfinale tegen Brazilië (2-1-zege) zijn eerste treffer van het toernooi. In de eerste vier wedstrijden speelde hij nog in een defensievere rol op het middenveld. Bondscoach Roberto Martinez wilde niet zeggen waar De Bruyne dinsdag gaat spelen.

De bondscoach heeft een belangrijke bijdrage in het succes, vindt De Bruyne. "Hij heeft ons dichter bij elkaar gebracht en heeft ons laten geloven dat we het WK kunnen winnen. We presteren beter dan ooit. Nu willen we doorgaan tot het einde."

Deschamps

Eerder op maandag blikte Didier Deschamps al vooruit op de halve finale. De bondscoach van Frankrijk heeft veel respect voor België, dat pas voor de tweede keer in de geschiedenis in de halve finale van een WK staat. In 1986 werd België vierde op het WK in Mexico.

"Ze hebben een heel atletische ploeg, met veel lengte", aldus Deschamps. "Ze hebben zich goed hersteld na de uitschakeling op het EK tegen Wales twee jaar geleden.''

Volgens Deschamps was België een van de beste teams in de poulefase van het WK. "We kennen onze komende tegenstander goed, veel spelers van beide teams spelen samen bij hun clubs. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, maar dinsdag zullen beide landen hun kans willen grijpen."

Grootse wedstrijd

Deschamps heeft de beelden van de Belgische triomf in de kwartfinale op Brazilië nauwkeurig geanalyseerd. "Het was een grootse wedstrijd van België. Ze hadden het middenveld versterkt en zorgden voor veel gevaar van de flanken."

Frankrijk beschikt over een volledig fitte selectie. Ook linksback Benjamin Mendy, die de voorbije dagen niet trainde wegens een dijbeenblessure, is speelklaar. België moet het wel zonder de geschorste aanvallend ingestelde rechtsback Thomas Meunier doen.

Het duel tussen België en Frankrijk begint dinsdag om 20.00 uur. De andere halve eindstrijd tussen Kroatië en Engeland wordt een dag later in Moskou gespeeld.