WK-programma 10 juli: Belgen kunnen historie schrijven tegen Frankrijk

20.00 uur, Nieuw Zenitstadion in Sint-Petersburg: Frankrijk-België

Nadat het in 1986 misging in de halve finale tegen de latere wereldkampioen Argentinië, moet het nu wel raak zijn voor België. Een plek in de WK-finale moet het hoogtepunt worden van een fantastische generatie 'Rode Duivels', die de leeftijd heeft om te oogsten.

De Fransen hebben meer ervaring met het spelen van halve finales. Op de WK's van 1958, 1982 en 1986 werd de laatste vier ook gehaald en toen was dat steeds het eindstation. In 1998 en 2006 haalden 'Les Bleus' wel de eindstrijd en dat leverde de eerste keer ook de wereldtitel op.

Ook de eerdere twee ontmoetingen met België op een WK geven Frankrijk hoop. In 1938 werd met 3-1 gewonnen door twee goals van Jean Nicolas en eentje van Émile Veinante, terwijl Henri Isemborghs scoorde voor de Belgen. De tweede confrontatie was de strijd om het brons in 1986. Door Franse treffers van Jean-Marc Ferreri en Jean-Pierre Papin en Belgische van Jan Ceulemans en Nico Claessen was het na negentig minuten 2-2. Bernard Genghini en Manuel Amoros zorgden in de verlenging voor een 4-2-zege voor Frankrijk.

In totaal stonden België en Frankrijk 73 keer tegenover elkaar en daarmee is het een ware klassieker. De Belgen wonnen het vaakst, dertig keer, tegenover 24 Franse zeges. Negentien keer werd het gelijk. Er is maar één land waartegen België vaker speelde en dat is Nederland (126).

Weetje over de wedstrijd: Hoe goed België en Frankrijk zijn, blijkt uit het feit dat beide landen de laatste jaren bijna niet verloren. Onze zuiderburen zijn al 24 wedstrijden ongeslagen (negentien zeges en vijf gelijke spelen), sinds de 0-2-nederlaag in september 2016 tegen Spanje. Frankrijk verloor in maart 2018 met 0-2 van Colombia, maar dat is het enige verlies in de laatste zeventien interlands.

Speler om in de gaten te houden: Dat Kevin De Bruyne exceptionele kwaliteiten heeft, is bekend, maar het duurde dit WK even voordat hij zijn stempel drukte op het spel van de Belgen. In de kwartfinale tegen Brazilië was de 27-jarige middenvelder van Manchester City (eindelijk) een van de uitblinkers aan Belgische kant en maakte hij zijn eerste goal op dit WK.

Om tegen Frankrijk weer trefzeker te zijn, moet De Bruyne doelman Hugo Lloris kloppen en hij weet hoe dat moet. In de laatste vier wedstrijden van Manchester City tegen Tottenham Hotspur, de club van Lloris, scoorde De Bruyne drie keer.

Programma 11 juli

20.00 uur in Moskou: Kroatië-Engeland (halve finale)