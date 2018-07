Kuipers vierde official bij halve finale tussen Kroatië en Engeland op WK

Kuipers mag daardoor nog steeds hopen dat hij zondag in Moskou de leiding krijgt over de WK-finale. Hij is een van de twaalf scheidsrechters die in Rusland mag blijven voor de ontknoping van het mondiale eindtoernooi.

Sander van Roekel, die als grensrechter deel uitmaakt van 'Team Kuipers', is woensdag als reserve-assistent aanwezig in het Luzhniki Stadion. Indien een van de Turkse grensrechters een blessure oploopt, dan neemt Van Roekel zijn plaats in.

Het andere duel in de halve eindstrijd tussen Frankrijk en België staat onder leiding van de Uruguyaan Andrés Cunha en wordt dinsdagavond (aftrap 20.00 uur) gespeeld. Zaterdag wordt in Sint-Petersburg eerst de troostfinale om de derde plek afgewerkt en een dag later staat in het Luzhniki-stadion de finale op het programma.

Laatste WK

Kuipers is in Rusland bezig aan zijn vierde en laatste eindtoernooi. De 45-jarige Oldenzaler was eerder al actief op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014, maar floot nog nooit de eindstrijd van een van die eindtoernooien.

Eerder op het WK kreeg Kuipers al de leiding over Uruguay-Egypte, Brazilië-Costa Rica (beide groepsduels), Spanje-Rusland (achtste finale) en Zweden-Engeland (kwartfinale). Hij was bovendien de vierde official bij Argentinië-Nigeria.

Danny Makkelie mag net als Kuipers in Moskou blijven. Hij behoort tot de tien videoarbiters die vanachter de tv-schermen de scheidsrechters op het veld helpen. In elke wedstrijd die Kuipers floot op het WK was Makkelie de videoscheidsrechter.