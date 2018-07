Southgate: 'Engelse spelers bij wereldtitel wellicht grotere helden dan in 1966'

De 'Three Lions' zijn op het WK in Rusland dichter dan ooit bij hun tweede wereldtitel in de historie. Woensdag is Kroatië de tegenstander in de halve eindstrijd.

"Ik heb een aantal van de spelers uit 1966 ontmoet en we kennen hun heldenstatus", zegt Southgate tegen diverse Britse media in aanloop naar de wedstrijd die woensdag om 20.00 uur begint.

"In dit moderne tijdperk zou het misschien nóg gekker worden. Door sociale media en alles wat daarbij komt kijken, wordt alles tegenwoordig alleen maar groter."

Sinds de wereldtitel in 1966 kwam Engeland alleen in 1990 eens tot de halve finale, maar daarin was West-Duitsland na strafschoppen te sterk. Verder werd steeds maximaal de kwartfinales bereikt.

Inspiratiebron

Southgate gebruikt de gouden generatie van 1966 sinds hij eind 2016 werd aangesteld als bondscoach als inspiratiebron voor zijn spelers.

"We hebben het zeker gehad over het team dat destijds won. Over hoe ze nog steeds benaderd en vereerd worden. We hebben de jongens voorgehouden wat mogelijk is en wat we op de lange termijn wilden bereiken", aldus de voormalig verdediger, die zelf 57-voudig international is.

In aanloop naar de kraker tegen de Kroaten wil Southgate dat zijn spelers zich zo min mogelijk inspannen, zodat iedereen topfit aan de start verschijnt in de strijd om een finaleticket.

"Uiteraard neemt de vermoeidheid toe. Daarom geven we de spelers zoveel mogelijk rust, net als we deden in aanloop naar de laatste groepswestrijd tegen België."

De andere halve finale van het WK gaat dinsdag (20.00 uur) tussen Frankrijk en België. De wedstrijd om de derde plek is zaterdag om 16.00 uur en de finale wordt zondag om 17.00 uur in het Luzhniki-stadion in Moskou gespeeld.