FIFA doet onderzoek naar Kroaat Vida wegens omstreden filmpje

In het korte filmpje roept de Kroatische verdediger "Glorie aan Oekraïne!". Die strijdkreet werd veel gebruikt na de Oekraïense onafhankelijkheid en enkele jaren geleden ook na de revolutie in dat land.

Ook de Kroatische scout Ognjen Vukojevic is te zien in de video en spreekt van "een zege voor Dinamo en voor Oekraïne". Zowel Vida als Vukojevic speelde in Oekraïne voor Dinamo Kiev.

Heel wat Russen reageerden verontwaardigd op het filmpje van de 29-jarige Vida. De FIFA is niet gediend van politieke boodschappen en doet daarom onderzoek.

Volgens Vida, die Kroatië in de verlenging tegen Rusland op een 2-1 voorsprong bracht en de Russen daarna nog op gelijke hoogte zag komen, was het gewoon een grapje. "Dit heeft niets met politiek te maken. Ik heb nog steeds veel vrienden in Kiev, ik bedoelde hier verder niets mee."

Knipoog-Kroaat

Vida staat in Nederland bekend als de 'knipoog-Kroaat'. Vida knipoogde in 2011 als speler van Dinamo Zagreb naar een speler van Olympique Lyon toen de Franse club met liefst 7-1 won in de Champions League. Daardoor ging niet Ajax, maar Lyon verder in het toernooi. Bewijs van matchfixing werd nooit geleverd.

Kroatië was zaterdag na strafschoppen te sterk voor gastheer Rusland (na reguliere speeltijd 1-1 en na verlenging 2-2) en voegde zich daardoor bij de laatste vier. In de halve finales nemen de Kroaten het woensdag op tegen Engeland. De andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen België en Frankrijk.