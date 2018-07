Bondscoach Cherchesov denkt dat Rusland trots is ondanks uitschakeling

Voor de start van het WK leken maar weinig Russen vertrouwen te hebben in een succesvol toernooi voor de thuisploeg. Na de overwinningen in de groepsfase op Saoedi-Arabië (5-0) en Egypte (3-1) en met name na de stunt in de achtste finales tegen Spanje sloeg de stemming echter om.

"De mensen waren argwanend voor het toernooi", weet Cherchesov, die al voor het WK aangaf de critici dolgraag de mond te willen snoeren. "Maar wij zijn altijd in onszelf blijven geloven door hard te blijven werken."

"Wij hebben gaandeweg het vertrouwen van iedereen gewonnen. Sterker nog, ik denk dat het hele land van ons is gaan houden. Wij hebben laten zien wat het nationale elftal waard is. Ik hoop dat we de situatie daarmee beter hebben gemaakt."

Poetin

Het gevoel van trots wordt gedeeld door Vladimir Poetin, die zelf overigens niet aanwezig was bij de kwartfinale in Sochi. De president woonde alleen de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië bij.

"We hebben een eerlijke en geweldige wedstrijd verloren, maar het zijn fantastische jongens", vond Poetin, die de wedstrijd vanuit Moskou had gevolgd. "Ze zijn helden die zich bijna dood vochten op het veld, we zijn trots."

Rusland kwam tegen Kroatië nog wel op voorsprong via Denis Cheryshev, maar kon niet voorkomen dat het duel op een verlenging uitdraaide. Daarin poetste Mário Fernandes een achterstand weg. In de strafschoppenserie ging de maker van de 2-2 net als Fedor Smolov in de fout.

Voor de Russen was het de eerste keer sinds 1970 - toen nog als Sovjet-Unie - dat de kwartfinale op een WK werd bereikt. Bij de laatste vier deelnames (1990, 1994, 2002 en 2014) ging het telkens al mis in de groepsfase.