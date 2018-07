Modric prijst karakter Kroatië na 'wedstrijd vol drama' tegen Rusland

"Het was opnieuw een wedstrijd vol drama", zei Modric, die de assist leverde bij de tweede treffer van zijn land en in de penaltyserie met het nodige geluk raak schoot, na afloop van de wedstrijd.

Kroatië kwam in de verlenging met 2-1 voor dankzij een doelpunt van Domagoj Vida, maar vlak voor tijd sleepte Mario Fernandes er een strafschoppenserie uit voor de Russen. Daarin was het Balkanland alsnog de sterkste.

"We hebben opnieuw karakter getoond", aldus een trotse Modric. "We staan in de halve finales en genieten van het toernooi."

Het was al de tweede keer tijdens dit toernooi dat Kroatië een penaltyserie won. Ook in de achtste finales tegen Denemarken won de ploeg na strafschoppen.

Ontevreden

Modric was ontevreden over de eerste helft van de Kroaten, die na een halfuur op achterstand kwamen door een prachtige treffer van Denis Cheryshev. Al snel herstelden ze het evenwicht dankzij een doelpunt van Andrej Kramaric.

"We speelden in de eerste helft niet goed en controleerden de wedstrijd niet zoals we wilden", zei de middenvelder. "Vanaf het begin van de tweede helft werd ons spel beter, maar helaas konden we de wedstrijd niet in negentig minuten beslissen."

In de halve finales neemt Kroatië het woensdag in Moskou op tegen Engeland. "We hebben nu genoeg tijd om uit te rusten en ons goed voor te bereiden", besloot Modric.