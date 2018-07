Kroatië vierde halvefinalist op WK na strafschoppen tegen Rusland

In de penaltyserie miste Mateo Kovacic namens de Kroaten, maar Fedor Smolov en Mario Fernandes faalden voor de Russen.

Het thuisland was in het Fisht Stadion in de eerste helft op voorsprong gekomen door een prachtig doelpunt van Denis Cheryshev, zijn vierde van het toernooi. Nog voor rust maakte Andrej Kramaric gelijk.

Na een doelpuntloze tweede helft sloegen de Kroaten in de verlenging voor de tweede keer toe toen verdediger Domagoj Vida raak kopte. Die klap leken de Russen niet meer te boven te komen, maar vlak voor het einde zorgde Mario Fernandes alsnog voor een enorme ontlading: 2-2.

De enige andere keer dat Kroatië op het WK in de halve finale stond was in 1998. Destijds was Frankrijk te sterk, waarna Oranje werd verslagen in de strijd om het brons. De Russen kunnen ondanks de uitschakeling terugkijken op het beste WK ooit. Bij de drie eerdere deelnames, in 1994, 2002 en 2014, was de groepsfase het eindstadion.

Kroatië neemt het woensdag voor een plek in de finale op tegen Engeland, dat eerder op de dag met 2-0 van Zweden won. De andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen Frankrijk en België.

Fel

Gesteund door het fanatieke thuispubliek gingen de Russen zaterdag fel van start in Sochi. De Kroaten kwamen amper onder de druk uit, zonder overigens heel grote kansen weg te geven.

Gaandeweg kroop Kroatië wat meer uit zijn schulp en dat leidde tot mogelijkheden voor Ante Rebic (kopbal over), Mario Mandzukic (afzwaaier) en Ivan Rakitic (vrije trap over). Echt spektakel bleef uit, maar na een halfuur werd de wedstrijd toch opengebroken en de manier waarop was fraai.

Cheryshev ging de combinatie aan met spits Artem Dzyuba, besloot het van afstand eens te proberen en zag de bal prachtig in de kruising belanden. Doelman Danijel Subasic was compleet kansloos.

Het antwoord van Kroatië volgde snel, want acht minuten later sloeg de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic toe bij een moment van wanorde in de Russische verdediging. Mandzukic gaf voor en vond het hoofd van Kramaric, die knap afrondde.

Binnenkant paal

De tweede helft begon net zoals de eerste, want hoogtepunten waren schaars. Wel waren het de Kroaten die steeds meer de overhand hadden.

Na een kwartier kwamen de Russen ontzettend goed weg bij defensief geklungel. Keeper Igor Akinfeev was uit positie en Ivan Perisic had de bal voor het inschieten, maar de aanvaller van Internazionale trof de binnenkant van de paal.

Rusland leek moegestreden en beperkte zich tot verdedigen. Als de formatie van coach Stanislav Cherchesov er een keer uitkwam, was er van echt gevaar amper sprake. Het gevaarlijkste moment was een krachteloze kopbal van Aleksandr Yerokhin. Omdat ook Kroatië het verschil niet kon maken, was een verlenging het gevolg.

In het extra halfuur vloeiden de krachten bij beide ploegen weg. Vooral bij de Kroaten kreeg de ene na de andere speler te kampen met pijntjes, maar tóch sloeg de ploeg toe via een knappe kopbal van Vida. De Russen leken geklopt, maar Fernandes besliste anders. In de penaltyserie ging het echter alsnog mis voor het gastland.