Neymar noemt deceptie tegen België 'treurigste moment uit carrière'

"Ik kan zeggen dat dit het treurigste moment in mijn carrière is. De pijn is enorm, omdat we wisten dat we de kwaliteiten hadden om het te halen en historie te schrijven", meldt Neymar zaterdag op Instagram.

"Het mocht niet zo zijn. Het is moeilijk om nu de kracht te vinden om weer te voetballen, maar ik weet zeker dat God me genoeg kracht geeft. Ik zal hem altijd blijven bedanken, ook na een nederlaag. Zijn weg is beter dan de mijne."

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië gold in Rusland als topfavoriet voor de titel, maar de weg naar de halve eindstrijd werd dus versperd door de Belgen. Voor rust was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Fernandinho en een goal van Kevin De Bruyne.

Na rust voerden de Zuid-Amerikanen de druk op en dat leidde tot een treffer van invaller Renato Augusto, maar dat kon een zeer teleurstellende avond niet voorkomen voor de ploeg van Neymar.

Droom

Desondanks heeft de 26-jarige Neymar vertrouwen in de toekomst. De aanvaller van Paris Saint-Germain kijkt zelfs al met een schuin oog naar het WK van 2022, dat in Qatar zal worden georganiseerd.

"Ik ben heel blij om deel uit te maken van deze ploeg en ben trots op alles. Onze droom is voor nu voorbij, maar zit nog altijd in ons hoofd en in ons hart", besluit de aanvaller.

Het was de tweede keer dat Neymar er met zijn land niet in slaagde wereldkampioen te worden. Vier jaar geleden was Duitsland in de halve finales met liefst 7-1 te sterk. Neymar miste die wedstrijd - en ook het met 3-0 verloren duel met Oranje om de derde plek - door een blessure.

Door het verlies tegen België liepen de Brazilianen, die in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 wereldkampioen werden, een confrontatie met Frankrijk in de halve finales mis. België-Frankrijk staat dinsdag op het programma. De andere halve eindstrijd op het WK gaat tussen Engeland en Kroatië.