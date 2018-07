Alli vindt dat Engeland halvefinaleplek aan supporters heeft te danken

"Het is een geweldige prestatie van de ploeg", jubelde Alli zaterdag na afloop van de wedstrijd bij de BBC. "We hebben dit te danken aan de supporters. Het is ongelofelijk hoe zij ons steunen en in ons geloven."

De 22-jarige speler van Tottenham Hotspur bepaalde na een klein uur spelen de eindstand tegen Zweden. "Het is altijd leuk om te scoren, zeker bij dit soort wedstrijden. Dit was niet mijn beste optreden, maar het is ongelooflijk om te scoren en het is een geweldig gevoel om de halve finale te bereiken."

Engeland opende na een halfuur de score tegen Zweden via een doelpunt van Harry Maguire, maar volgens Alli had de ploeg van bondscoach Gareth Southgate het behoorlijk lastig met de Scandinaviërs.

"We moesten er echt voor vechten", vond Alli. "Maar als team speelden we solide en controleerden we de wedstrijd van begin tot eind. Het is erg moeilijk om Zweden te verslaan, dus het is geweldig om twee keer te scoren."

Kane

Bij Harry Kane, die niet tot scoren kwam tegen Zweden maar met zes doelpunten wel topscorer van het toernooi blijft, is de plek bij de laatste vier van de Engeland nog niet echt tot hem doorgedrongen.

"Ik besef het nog niet helemaal. We zijn het hele toernooi al zo geconcentreerd, de voorbereiding is steeds uitstekend", aldus de aanvoerder. "Zweden maakte het ons niet makkelijk met hun fysieke spel, maar we waren erg sterk bij dode spelmomenten vandaag."

Engeland staat voor het eerst sinds 1990 in de halve eindstrijd van het WK. Daarin nemen de 'Three Lions' het woensdag in Moskou op tegen Kroatië.

"We voelen ons goed en hebben vertrouwen. We moeten doorgaan waar we mee bezig zijn en zorgen dat het land trots op ons kan zijn", besluit Kane.