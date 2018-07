Engeland voor eerst in 28 jaar naar halve finale WK na zege op Zweden

Verdediger Harry Maguire kopte de 'Three Lions' na een half uur spelen op 1-0. Na een klein uur spelen verdubbelde Dele Alli, eveneens met het hoofd, de voorsprong.

Het duel stond onder leiding van de Nederlandse arbiter Björn Kuipers, die wederom een uitstekende indruk maakte en nog mag hopen dat hij de WK-finale mag fluiten.

Voor Engeland, dat in de halve finale Kroatië treft, is het de beste prestatie op een WK sinds 1990. Toen eindigde het land als vierde op het WK in Italië.

Engeland hoopt in Rusland voor de tweede keer in de historie wereldkampioen te worden. De enige keer dat dat lukte was in 1966. Eerder dit toernooi rekende Engeland al af met een penaltytrauma, door Colombia na strafschoppen te verslaan. Sinds 1996 had het land geen penaltyreeks meer gewonnen op een groot toernooi.

Alli

In Samara kon Southgate gewoon een beroep doen op zijn sterkste elf. Het was lang onzeker of Alli kon meespelen, nadat hij tegen Colombia geblesseerd uitviel. De middenvelder was echter tijdig fit. Bij Zweden ontbrak de geschorste rechtsback Mikael Lustig.

Het duurde even voor het duel een beetje los kwam. De Engelsen kregen na negentien minuten de eerste kans, maar Harry Kane verzuimde van zo'n twintig meter zijn zevende WK-treffer te maken. De spits schoot naast.

Na een half uur spelen zat de bal er wel in. Maguire kwam bij een hoekschop van Ashley Young het hoogst van iedereen en passeerde doelman Robin Olsen met een harde kopbal. Het was het eerste interlanddoelpunt voor de verdediger van Leicester City.

Raheem Sterling had het duel voor rust al kunnen beslissen. De watervlugge spits ging in de slotfase van de eerste helft alleen op Olsen af. Hij twijfelde echter te lang, waardoor de Zweede doelman redding bracht. In de rebound zag Sterling Kane over het hoofd, waarna ook zijn tweede poging er niet in ging.

Berg

Zweden drong direct na de hervatting aan. Marcus Berg was met een kopbal dicht bij de gelijkmaker, maar de oud-spits van PSV en FC Groningen zag hoe de Engelse doelman Jordan Pickford de bal fraai uit de hoek tikte.

Die misser kwam de Zweden duur te staan, want na een uur verdubbelde Alli de voorsprong. Jesse Lingard vond met een scherp aangesneden voorzet het hoofd van de middenvelder van Tottenham Hotspur, die Olsen vervolgens kansloos liet.

Na de 2-0 kreeg Engeland nog meer ruimte, aangezien Zweden met onder anderen John Guidetti een extra aanvaller bracht. Toch was Zweden dicht bij de 2-1, maar zowel Berg als Viktor Claesson kreeg de bal niet voorbij Pickford.

Zweden probeerde het in de slotfase nog wel, maar doelman Pickford was vastbesloten om geen tegentreffer te incasseren. Voorin was Engeland vooral erg slordig in de passing, waardoor het bij 2-0 bleef.