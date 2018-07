'Gouden Belgische generatie heeft Goddelijke Kanaries geschoten'

"Supermannen. Het talent van een gouden generatie 'Rode Duivels' komt op het juiste moment boven", kopt De Standaard zaterdag in kapitalen.

De Vlaamse krant kan de 1-2-overwinning op de vijfvoudig wereldkampioen Brazilië nog maar nauwelijks bevatten. "Dit is geen droom. De 'Rode Duivels' hebben Brazilië geklopt en zitten in de halve finale van het WK. En de Belgen willen ook voorbij Frankrijk naar de finale."

En volgens De Morgen is dat zeker niet onmogelijk als zelfs het "het sterkste voetbalteam ter wereld" geklopt kan worden. "Ze kunnen het. Martínez kan het. Opstaan voor de gelegenheid, het vereiste niveau halen en de slimheid aan de dag leggen. In Kazan heeft de gouden Belgische generatie de wereld definitief voor zich gewonnen."

"Alles deden de 'Rode Duivels' goed in hun grote examen tegen Brazilië ze hadden ook nog eens geluk op het juiste moment. Het grote Brazilië, de gedoodverfde wereldkampioen kon de koffers pakken."

Gouden mama's

Het Laatste Nieuws bedankt de moeders van de nationale helden. "Bericht aan de mama's van onze 'Duivels': jullie jongens, onze jongens, komen nog niet naar huis. Jullie hebben bij de bevalling immers zo'n knap werk geleverd, dat jullie zonen tot de gouden generatie van de Belgische voetbalgeschiedenis behoren."

"In de match die deze lichting zou maken of kraken, onze 'match van de eeuw', hebben ze België het absolute delirium bezorgd. Zo stond er even voor tienen in de Kazan Arena te lezen, WK-kwartfinale: Brazilië-België 1-2. Al was het in de slotfase nog alles of niets. Het werd alles: dit is óns WK. Mexico '86 geëvenaard. En alles in huis om beter te doen. Het hek kan nu helemaal van de dam."

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de Belgen mannen geworden in Kazan. "Nog geen gouden mannen: daarvoor moeten ze nog twee keer alles uit de kast halen. Te beginnen tegen Frankrijk dinsdag in Sint-Petersburg. Maar nu gaan we feesten... Even toch, want morgen moet de focus alweer vol op de halve finale. Bedankt, Fernandinho. Bedankt, Kevin. Bedankt, Thibaut. Bedankt, Bob. Bedankt, gouden generatie. Bedankt, gouden mama's."

"Het is een avond geworden die de 'Rode Duivels', staf, hun vrienden en familie, fans en sympathisanten in Kazan en in België, de voetbalbond, en wij bij leven en welzijn nooit nog zullen vergeten. A once in a lifetime. De 'Goddelijke Kanaries' geschoten. De goden heten hier Hazard en De Bruyne. Dinsdag tegen 'Les Bleus'. Yes We Can", besluit de Vlaamse krant.

Kloof

Waar de Braziliaanse media vier jaar geleden na de oorwassing door Duitsland geen spaan heel lieten van de 'Seleçao', is de tendens zaterdag een stuk minder negatief. Er lijkt zelf sprake van berusting in het Zuid-Amerikaanse land.

"Het ongebalanceerde Brazilië bezweek aan de druk en daarmee is er bijna een einde gekomen aan de generatie die met 7-1 verloor", schrijft Folha de São Paulo. "Slechts zes van die selectie waren er nu weer bij en alleen Neymar maakt aanspraak om er in 2022 weer bij te zijn."

Bij Lance! is Fernandinho de gebeten hond. De middenvelder zette de Belgen al na dertien minuten op het goede spoor door zijn eigen doelman te passeren en komt er niet genadig van af in het rapport van de sportkrant: een 2,5. "Zijn rampzalige eerste helft zorgde ervoor dat het hele team een zootje was."

"Schaakmat", vat O Globo samen. "Zuid-Amerika en Brazilië in het bijzonder hebben weer wijze lessen geleerd van Europa. In 2022, als Brazilië toch weer favoriet zal zijn, zal de kloof alleen maar gegroeid zijn."