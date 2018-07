Tite vindt het na 'pijnlijke' WK-exit Brazilië ongepast over toekomst te praten

"Het is nu niet gepast daarover te praten", zei Tite na de verloren kwartfinale tegen België (1-2). "De tijd zal het leren. Als de stofwolken over een week of twee zijn opgetrokken, zullen we daar rustig over gaan praten."

Tite kon met aansprekende resultaten pronken sinds hij in de zomer van 2016 als bondscoach werd aangesteld. Dankzij een indrukwekkende serie overwinningen plaatste Brazilië zich als nummer één van Zuid-Amerika voor het WK en onder zijn leiding verloor de vijfvoudig wereldkampioen vorig jaar alleen een oefeninterland tegen Argentinië (0-1).

De topfavoriet voor de wereldtitel beet zich vrijdagavond in Kazan echter stuk op België. "Het was een hoogstaande wedstrijd", aldus Tite. "In twee derde daarvan waren wij de bovenliggende partij. Maar soms krijg je te maken met pech, met ongelukjes. En dat overkwam ons. Ik wil daarmee de prestatie van België niet naar beneden halen, want zij hebben een geweldige ploeg en zetten hun kansen in doelpunten om. En hun doelman Thibaut Courtois maakte het verschil."

De Braziliaan had naar eigen zeggen genoten van de wedstrijd, al deed de afloop daarvan hem bijzonder veel pijn. "De neutrale toeschouwer zal zeggen: wat een wedstrijd! Iedereen die van voetbal houdt, heeft een prachtig duel gezien. De toeschouwers zullen hebben genoten. Maar ik voel vooral heel veel pijn."

Neymar

Ook zijn sterspeler Neymar kon vrijdag het verschil niet maken tegen de 'Rode Duivels'. De Braziliaanse vedette onderscheidde zich in Rusland vooral in negatief opzicht, maar stelde Tite bepaald niet teleur. "Hij heeft de laatste weken een ware evolutie doorgemaakt en op de toppen van zijn kunnen gepresteerd", prees de bondscoach zijn aanvaller, die na een lange blessure net op tijd fit bleek voor het WK.

"Voor de wedstrijd tegen Mexico, waarin hij tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen, zeiden we tegen hem: 'Je bent echt weer 100 procent.' Dat merkte je aan alles; zijn dribbels, zijn schijnbewegingen, zijn snelheid. Hij heeft zich geweldig terug geknokt en was beter dan ik verwacht had. Niemand op dit WK komt ook maar in de buurt van zijn acties."

Paulinho

Voor Paulinho kwam de aftocht nog harder aan dan die van vier jaar geleden in eigen land, toen Duitsland in de halve finales met 7-1 te sterk bleek. "Beide nederlagen zijn heel erg moeilijk om te verwerken, als je het mij vraagt", treurde de middenvelder. "Die van 2014 was lastig om te kunnen accepteren, maar deze is nóg pijnlijker. Vooral door de manier waarop. We vochten tot de laatste snik en waren eigenlijk oppermachtig."

Dat Brazilië er opnieuw niet in slaagde de hooggespannen verwachtingen waar te maken, rekent Paulinho ook zichzelf aan. "Dat is zelf niet scoor, is frustrerend. Ik heb er wel heel hard voor gewerkt en dat maakt het extra vervelend. Je leeft naar zo'n toernooi toe en zet er alles voor opzij, want scoren op een WK is een droom. Misschien was het wel een obsessie voor me geworden."