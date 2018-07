Uitblinkers Courtois en De Bruyne roemen 'perfecte' eerste helft België

In het kwartfinaleduel leidden de 'Rode Duivels', die met name bij razendsnelle uitvallen heel gevaarlijk waren, in de eerste helft al met 2-0 door een eigen doelpunt van Fernandinho en een prachtig schot van De Bruyne.

Na rust werd het 2-1, maar daar bleef het bij. "Dit is een fantastische prestatie van ons. We hebben geweldig gespeeld, zeker in de eerste helft. Alles klopte", aldus Courtois, die zich onderscheidde met een aantal knappe reddingen.

"Brazilië had het heel moeilijk met onze tegenaanvallen. We hebben het goed gedaan en ik had een aantal goede herinneringen."

Na de poulefase was er veel over te doen dat België in de 'moeilijke helft' van het WK-schema terechtkwam, maar dat maakt Courtois niets uit. "Iedereen zei dat we de moeilijke weg kozen, maar er is maar één weg en die gaat naar de finale."

Grote test

De Bruyne, die samen met Eden Hazard en Romelu Lukaku een sterke wedstrijd speelde in de voorhoede, kon zijn geluk eveneens niet op met de eerste halvefinaleplek van België op een WK in 32 jaar.

"Dit was een grote test. Brazilië is aanvallend heel sterk, maar in de eerste helft hebben we perfect gespeeld", zei de spelmaker van Manchester City.

"In de tweede helft wisselde Brazilië tactisch sterk en werd het moeilijk voor ons. De acht mensen die achterin speelden, hebben ervoor gezorgd dat we voorin het verschil konden maken."

België neemt het dinsdag in de strijd om een plek in de WK-finale op tegen Frankrijk, dat eerder op vrijdag met 2-0 te sterk was voor Uruguay. Zaterdag staan met Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië de andere twee kwartfinales op het programma.