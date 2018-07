België verslaat topfavoriet Brazilië en is na 32 jaar weer halvefinalist WK

In de dertiende minuut werkte Fernandinho de bal met het hoofd achter zijn eigen doelman Alisson en na iets meer dan een half uur maakte Kevin De Bruyne er met een prachtig schot in de hoek 2-0 van.

In de slotfase van de enerverende wedstrijd maakte invaller Renato Augusto de aansluitingstreffer en dat leidde tot een bloedstollende fase, maar de Belgen hielden knap stand.

Het is de eerste keer in 32 jaar dat België de laatste vier op een WK haalt. In 1986 waren de halve finales op het eindtoernooi in Mexico het eindstation. Het was bovendien de enige keer dat de Belgen in de halve eindstrijd stonden.

In de WK's die volgden, ging het drie keer mis in de achtste finales, één keer in de kwartfinales en ook de groepsfase was eenmaal het eindstation.

België neemt het dinsdag in de strijd om een plek in de WK-finale op tegen Frankrijk, dat eerder op vrijdag met 2-0 te sterk was voor Uruguay. Zaterdag staan met Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië de andere twee kwartfinales op het programma.

Fellaini

Met Marouane Fellaini en Nacer Chadli als basisspelers - beloond voor hun uitstekende invalbeurt in de vorige wedstrijd tegen Japan - kwam België tegen topfavoriet Brazilië vanaf de eerste minuut goed voor de dag.

Al snel zorgde De Bruyne voor het eerste gevaar (schot naast) en doken ook Eden Hazard (inzet geblokt) en Chadli (net als De Bruyne naast) op voor het Braziliaanse doel. Het waren echter de Brazilianen die op voorsprong hadden moeten komen, maar Thiago Silva kreeg de bal van dichtbij op wonderbaarlijke wijze niet in het doel.

Na iets meer dan twaalf minuten was het toch raak voor de Belgen. Uit een hoekschop van Hazard verlengde aanvoerder Vincent Kompany de bal met het hoofd en was het uiteindelijk Manchester City-middenvelder Fernandinho die de bal het laatste zetje gaf: 0-1.

De Brazilianen hadden bijna direct een antwoord, maar doelman Thibaut Courtois was alert bij een venijnige uithaal van Roberto Firmino. Toch waren het de 'Rode Duivels' die met razendsnelle tegenstoten het gevaarlijkst werden.

Bij een van die counters was het in de 32e minuut opnieuw raak. Romelu Lukaku stoomde op en bediende De Bruyne, die keeper Alisson geen schijn van kans gaf met een strak schot in de hoek. Nog in de eerste helft was het vooral aan Courtois te danken dat Brazilië niet terug in de wedstrijd kwam.

Videoarbiter

Na rust nam de Braziliaanse druk toe op het doel van de ploeg van bondscoach Roberto Martínez. De zuiderburen kwamen goed weg bij kansen voor Marcelo (voorzet net voorlangs), Gabriel Jesus en invaller Douglas Costa (reddingen Courtois).

Even leek Brazilië recht te hebben op een strafschop bij een linke sliding van Kompany, maar scheidsrechter Milorad Mazic besloot op advies van de videoarbiter door te laten spelen.

Aan de andere kant waren de Belgen er weer pijlsnel uit bij een tegenaanval. De Bruyne legde af op Hazard, die slechts centimeters naast schoot.

Met nog een kwartier te gaan, kwam de spanning enigszins uit het niets toch terug. Invaller Augusto kreeg alle vrijheid om in te koppen en mikte keurig in de hoek. De Braziliaanse hoop was daarmee weer helemaal terug.

Nadat Firmino met een schot dat rakelings over ging al heel dichtbij was, leek Augusto voor de gelijkmaker te gaan zorgen. De spelmaker kon helemaal vrij uithalen, maar schoot nét naast. In de slotseconden sleepte Courtois de zege binnen met een geweldige redding op een schot van Neymar.

