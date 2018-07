Fransen willen ondanks halvefinaleplek nog niet aan wereldtitel denken

"Belangrijk is dat we van wedstrijd tot wedstrijd beter worden. Deze keer bijvoorbeeld, hebben we bijna geen kans weggegeven", stipte voormalig verdediger Deschamps aan na de wedstrijd in Nizhny Novgorod.

"Als we deze lijn weten door te zetten, kan het nog een mooi toernooi worden. Op dit moment ben ik er trots op Fransman te zijn en ik hoop dat veel landgenoten hetzelfde gevoel hebben."

De 49-jarige Deschamps, die in 1998 wereldkampioen werd met Frankrijk, genoot van het spel van zijn ploeg tegen de Uruguayanen. Doelpunten van Raphaël Varane (kopbal) en Antoine Griezmann (blunder keeper Fernando Muslera) leverden de zege op.

"Het was verdiend", aldus de bondscoach. "Frankrijk had gewoon het beste van het spel. Vooral in het tweede deel waren we oppermachtig."

Pogba

Middenvelder Pogba wilde het woord 'wereldtitel' eveneens niet noemen en wees naar het WK van 2014, toen Frankrijk in de kwartfinales strandde door met 0-1 van Duitsland te verliezen.

"We zijn een stap verder dan vier jaar geleden en dat is een groot succes", zei de speler van Manchester United. "Dat betekent niet dat we tevreden kunnen zijn. We zijn namelijk niet naar Rusland gekomen om maximaal de halve finale te halen."

Frankrijk neemt het in de halve eindstrijd op tegen België. De 'Rode Duivels' waren later op vrijdag in een enerverende wedstrijd met 2-1 te sterk voor vijfvoudig wereldkampioen Brazilië.