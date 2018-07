Godín wil schuld van uitschakeling Uruguay niet bij Muslera neerleggen

"Fernando is een geweldige doelman", zegt Godín na afloop van de wedstrijd. "We maken allemaal fouten. Hij heeft ons eerder in het toernooi vaak genoeg gered. Nu ging het een keer mis. Dat kan gebeuren."

Muslera ging na iets meer dan een uur spelen ernstig in de fout. De keeper van Galatasaray schatte een afstandsschot van Antoine Griezmann verkeerd in en liet de bal glippen, waardoor de Fransen op 2-0 kwamen.

Uruguay kwam vijf minuten voor rust op achterstand door een doelpunt van Raphaël Varane, maar was zelf ook een aantal keren dicht bij de gelijkmaker via Martin Cáceres en Cristián Rodriguez.

Trots

Ondanks de nederlaag was Godín trots op zijn ploeggenoten. "Ze hebben als leeuwen gevochten. Iedereen is tot het uiterste gegaan om te overleven, maar helaas was het niet genoeg. Ik kan mijn teamgenoten alleen maar dankbaar zijn."

Uruguay rekende in de achtste finales nog af met regerend Europees kampioen Portugal (2-1). In de groepsfase won de ploeg van Oscar Tabárez ook al zijn wedstrijden.

"We hebben na een goede voorbereiding een prachtig toernooi beleefd", aldus Godín. "Jammer dat er niet meer in zat, maar ik heb respect voor iedereen die bij ons heeft meegespeeld."

Tabárez

Tabárez sloot zich aan bij de woorden van Godín over de blunder van Muslera. "Ik houd hem niet verantwoordelijk voor de nederlaag", was het commentaar van de 71-jarige coach.

Hij was onder de indruk van het spel van de Fransen. "We hebben als collectief verloren. Twintig minuten lang speelden we op hetzelfde niveau als de Fransen, maar we wisten niet te profiteren van de fouten in hun verdediging."

"Frankrijk controleerde wedstrijd en speelde beter dan wij", vervolgde Tabárez. "Nadat ze de score hadden geopend, vormden details de beslissing in deze wedstrijd."