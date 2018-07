Frankrijk klopt Uruguay mede dankzij blunder Muslera in kwartfinales WK

Raphaël Varane opende vijf minuten voor rust de score voor de Fransen. Na iets meer dan een uur verdubbelde Antoine Griezmann de marge, waarbij doelman Fernando Muslera ernstig in de fout ging.

Bij Uruguay, dat de nodige kansen kreeg, zat Edinson Cavani de hele wedstrijd op de bank. De aanvaller was niet helemaal fit en werd vervangen door Cristhian Stuani, die een voorhoede vormde met Luis Suarez.

Het is de zesde keer dat Frankrijk de halve finales van het WK bereikt. 'Les Bleus' schaarden zich eerder bij de laatste vier op een mondiale titelstrijd in 1958, 1982, 1986, 1998 en 2006.

In de halve eindstrijd spelen de Fransen dinsdag in Sint-Petersburg tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Brazilië en België. Die wedstrijd staat vrijdag om 20.00 uur op het programma.

Mbappé

Nadat Uruguay en Frankrijk elkaar in de openingsfase aftastten en de nodige schoppen uitdeelden, kreeg Kylian Mbappé na een kwartier de uitgelezen kans om Frankrijk op voorsprong te zetten. De aanvaller stond volledig vrij in het zestienmetergebied, maar kopte de bal met een boogje over.

Matias Vecino zorgde pas tien minuten voor rust voor het eerste schot op doel van Uruguay, maar zijn poging was een eenvoudige prooi voor doelman Hugo Lloris. Aan de andere kant was het even later wel raak via Varane, die raak kopte uit een vrije trap van Antoine Griezmann.

Uruguay kwam op slag van rust bijna op gelijke hoogte, maar Lloris hield zijn doel knap schoon. Met een prachtige redding keerde de keeper een inzet van Martin Cáceres, waarna Diego Godín de rebound hoog over schoot.

Blunder

In de beginfase van de tweede helft slaagde geen van beide ploegen erin om echt gevaar te stichten, maar in de 61e minuut kwamen de Fransen plotseling op 2-0 door een blunder van Muslera. De doelman schatte een afstandsschot van Griezmann verkeerd in en liet de bal glippen.

De Uruguayanen waren vlak daarna dicht bij de aansluitingstreffer, maar de uithaal van Cristián Rodríguez ging net naast. De formatie van bondscoach Oscar Tabárez kwam in het vervolg echter nauwelijks meer in de buurt van het doel van Lloris.

Frankrijk, dat via Corentin Tolisso en Griezmann nog enkele kleine kansen kreeg op de 3-0, had vrede met de tussenstand en speelde de wedstrijd gecontroleerd uit.