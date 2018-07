Uruguay begint zonder Cavani aan kwartfinale WK tegen Frankrijk

Cavani scoorde dit WK al drie keer, waaronder twee keer in achtste finale tegen Portugal (2-1). Kort na zijn tweede goal tegen de Portugezen viel de spits van Paris Saint-Germain uit met een spierblessure en die kost hem dus zijn basisplaats tegen Frankrijk.

Cavani wordt voorin vervanger door Cristhian Stuani, die bij het Spaanse Girona speelt. Luis Suarez is uiteraard de andere aanvaller van Uruguay.

Bondscoach Óscar Tabárez voert verder geen wijzigingen door. Bij de Fransen begint noodgedwongen ook maar één andere speler ten opzichte van de achtste finale, die met 4-3 van Argentinië gewonnen werd. Corentin Tolisso vervangt op het middenveld de geschorste Blaise Matuidi.

Brazilië

De kwartfinale in in het ​Nizhny Novgorod Stadion begint om 16.00 uur. De winnaar speelt in de halve finale tegen Brazilië of België, die vrijdagavond om 20.00 uur tegenover elkaar staan in Kazan.

Hoewel Uruguay meer wereldtitels dan Frankrijk heeft (twee om één), zijn de Fransen ervarener in het spelen van kwartfinales. Het is de achtste keer dat 'Les Bleus' zich bij de laatste acht geschaard hebben en maar twee keer (1938 en 2014) was dat ook het eindstation.

Opstelling Uruguay: Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt; Nández, Torreira, Vecino, Bentancur; Stuani, Suarez.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Mbappé, Griezmann, Giroud.